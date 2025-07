Alessandro Nidi vince la prima edizione del concorso giornalistico nazionale “Sport Frame”

È il giornalista piemontese Alessandro Nidi ad aggiudicarsi il primo posto assoluto nella prima edizione del concorso giornalistico nazionale “Sport Frame”, promosso dalla testata SuperNews – Superscommesse.

A conquistare la vittoria è stato il suo articolo dal titolo “Il ragazzo che ci ha insegnato a vincere (anche perdendo a Parigi)”, dedicato a Jannik Sinner. Un racconto profondo e ispirato, che ripercorre il valore umano e sportivo di una sconfitta, trasformandola in un emblema di crescita, coraggio e consapevolezza.

Con oltre 4.100 voti, Nidi ha raggiunto il gradino più alto del podio tra i dieci finalisti selezionati, imponendosi con uno stile narrativo capace di andare oltre la cronaca sportiva e di toccare le corde emotive del lettore. L'articolo mette al centro non solo la figura del tennista altoatesino, ma anche il significato più ampio del “saper perdere” come forma autentica di vittoria.

“Raccontare Sinner è stata un’occasione per parlare dello sport che educa, che forma, che rende migliori - afferma il 32enne - . Sono felice e onorato di ricevere questo riconoscimento nazionale, che premia il valore della narrazione sportiva autentica, quella che si sofferma sulle sfumature. Un premio simile rappresenta uno stimolo prezioso a continuare a credere in un giornalismo sportivo fatto di persone, non solo di punteggi”.

Giornalista da oltre dieci anni, Alessandro Nidi è attualmente addetto stampa, content manager e presentatore ufficiale della Prato Nevoso SpA, stazione sciistica del Cuneese, dove affianca all’attività redazionale una solida esperienza nel campo della comunicazione istituzionale e della narrazione sportiva.