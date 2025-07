Energia e nostalgia nella nuova hit dei Controvento, disponibile sulle piattaforme digitali (Foto)

L’attesa è finita. “Per una volta ancora”, il brano inedito della Controvento Nomadi Tribute Band, (I Nomadi Edizioni e Produzioni) è disponibile da oggi 29 luglio sulle piattaforme digitali.

Sin dal titolo, è espressione di energia e nostalgia, cifra distintiva del gruppo e anche metafora dell’importanza degli incontri ai quali il destino può contribuire in modo decisivo.

Per il complesso cuneese, impegnato a portare lo spirito dei Nomadi nel tour estivo, si tratta di un’altra importante tappa nella scalata ai piani alti della musica.



Gli ispiratissimi Andrea Biglieri (voce), Simone Baudino (batteria), Demetra Bertino (violino), Giuliano Mazza (chitarra), Elena Crolle (tastiera), Paolo Branca (basso) danno il meglio di loro con un brano tutto da ascoltare e accolto con parole di grande orgoglio ed emozione.

«L’autore di questo inedito è un nostro carissimo amico e bravissimo musicista, Matteo Scarrone, che ha scritto il testo e l’ha trasformato in melodia, dopo aver ascoltato i pensieri della segretaria di produzione Ivana Baudino, dedicati al fratello Aldo che non c’è più. Da lassù sicuramente lui ci ascolta, ma ognuno di voi potrà cantarla nel suo cuore e dedicarla ad una persona cara che non ha più vicino. Ha poi curato l’arrangiamento la nostra bravissima tastierista Elena Crolle. Il nostro immenso ringraziamento va soprattutto a loro due, ma anche ad ognuno di noi di Controvento e Staff per il lavoro svolto».

Più l’onore e una sorpresa speciale: «La canzone ha come editore “I Nomadi Edizioni e Produzioni Srl” ed è stata registrata sabato 19 luglio 2025 nello studio Segnali Caotici - Music Label & Promotion a Reggio Emilia, storico studio dove sono nati i maggiori capolavori dei Nomadi, dal loro mitico fonico Atos Travaglini che ringraziamo tantissimo per lo splendido lavoro svolto con noi con tanta dedizione, professionalità, gentilezza e umanità. Ringraziamo anche Beppe Carletti per averci dato questa possibilità. E speriamo che, come a noi, questo brano vi lasci qualche emozione dentro. Oltretutto è uscito proprio il 29 luglio, giorno del compleanno di Aldo».

I ringraziamenti proseguono con Ivana Baudino: «Un super grazie al mio amico e “socio” in Controvento Marco Giordano per esistere ed essere riuscito con me a portare avanti il sogno di questa realizzazione. Grazie anche al mio amico Salvatore Corona per essere sempre con noi in tutto e per tutto. Infine grazie ai musicisti che hanno creduto in questo progetto».

Se non vi basta, la Controvento Nomadi Tribute Band vi aspetta il 12 agosto a Garessio. Stay tuned.