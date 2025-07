Ferrone in Festa 2025: pubblicati i numeri vincenti della lotteria

Raviolata di Ferrone in Festa 2025

Si è chiusa l’edizione di Ferrone in Festa 2025 nella serata di lunedì 28 luglio.

La manifestazione, resa possibile dall’impegno di un numeroso gruppo di volontari (oltre 70), ha avuto un buon successo di partecipazione nel corso delle quattro serate organizzate e nelle giornate di sabato (mattino e pomeriggio) e domenica (pomeriggio). Al termine dell’esibizione dei SIXTIES GRAFFITI sono stati estratti i biglietti vincenti della lotteria (tutto il ricavato sarà destinato ad un progetto per la scuola primaria del Borgo Ferrone).

Di seguito l’elenco completo:

N. 687 - buono spesa del valore di 1.000 euro presso "Mercatò"

N. 693 - robot aspirapolvere

N. 1701 - smartwatch

N. 995 - cena per due persone c/o "Trattoria Marsupino 1901"

N. 1304 - ingresso per due persone con aperitivo c/O "Le Terme di Lurisia"

N. 1211 - buoni benzina per complessivi 100 euro c/o "Tealdi Petroli"

N. 1270 - tessera dieci ingressi piscina comunale di Mondovì

N. 926 - buono massaggi c/o "Massaggi Benessere"

N. 63 - buono per lui e per lei c/o "Hair Fashion"

N. 1654 - buono acquisto c/o "Ciotola Felice"

N. 19 - abbonamento annuale settimanale "Provincia Granda"

N. 79 - abbonamento annuale settimanale "L'Unione Monregalese"

I premi sono ritirabili, presentando la matrice, presso la Cartolibreria Calandri di Mondovì Borgo Ferrone.