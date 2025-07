Santo Stefano Belbo: cantina Vallebelbo annuncia "alleanza strategica" con Veraison Group

Veraison Group, realtà imprenditoriale italiana in forte espansione nel settore vitivinicolo, ha siglato con Vallebelbo (storica cantina cooperativa con sede a Santo Stefano Belbo, nel cuore delle Langhe) una lettera di intenti in esclusiva. Si tratta di un primo passo formale e concreto di un percorso strutturato finalizzato alla definizione di una rilevante alleanza strategica. L'operazione mira ad un'integrazione industriale e commerciale in grado di valorizzare il potenziale produttivo ed enologico della cooperativa piemontese, rafforzandone la competitività sui mercati internazionali.

A renderlo noto un comunicato congiunto delle due società vinicole.

L'obiettivo condiviso dalle parti è costruire una piattaforma solida e sostenibile per il futuro del vino piemontese, con benefici lungo tutta la filiera.

Con oltre 35 milioni di euro di fatturato aggregato, più di 16 milioni di bottiglie vendute ogni anno e una presenza commerciale in oltre 60 Paesi, Veraison Group è oggi uno dei gruppi vinicoli italiani più dinamici e orientati all'internazionalizzazione. La collaborazione con Vallebelbo rappresenterà un nuovo tassello nella strategia del Gruppo, fondata sulla valorizzazione delle eccellenze territoriali e sull'aggregazione di competenze e visioni complementari.

"In un momento in cui il settore vitivinicolo italiano si trova ad affrontare sfide sempre più complesse, dalla concentrazione della domanda globale ai cambiamenti climatici, passando per l'evoluzione dei canali distributivi, crediamo fermamente che la risposta debba essere l'aggregazione – dichiara Edoardo Freddi, Ceo di Veraison Group –. L'avvio di queste trattative è un esempio concreto di come il mondo cooperativo e quello imprenditoriale possano creare sinergie per generare valore reale, dare continuità alle aziende, rafforzare la presenza del vino italiano sui mercati internazionali e tutelare la produzione del territorio e dei soci".



Fondata nel cuore del Moscato d'Asti, Vallebelbo riunisce circa un centinaio di viticoltori, per un totale di oltre 300 ettari di vigneti. La produzione annua si attesta su oltre 4 milioni di bottiglie, con una buona vocazione all'export (circa il 50% del fatturato). Oltre al Moscato d'Asti DOCG, la cantina produce numerose denominazioni piemontesi, tra cui Barbera d'Asti, Dolcetto, Nebbiolo e Chardonnay.



"Abbiamo scelto di avviare le trattative con Veraison Group per provare ad aprire una nuova fase della nostra storia, mettendo al centro il futuro dei nostri soci e del nostro territorio", afferma Cristiano Amerio, presidente di Vallebelbo. "La lettera di intenti appena firmata è già un segnale importante di fiducia reciproca. Lavoriamo ora per arrivare a un'intesa definitiva che ci consenta di affrontare i mercati globali con una forza nuova, senza rinunciare alla nostra identità".