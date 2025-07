A San Michele di Prazzo è in arrivo un suggestivo Giro delle Borgate

Un'occasione unica per scoprire alcune borgate del Vallone di San Michele. Siamo in Alta Valle Maira e l’associazione “Carcoso per San Michel” di San Michele di Prazzo ha organizzato niente meno che il Giro delle borgate.



Appuntamento sabato 2 agosto, con il ritrovo previsto alle ore 14:30 a Borgata Chiesa, per un percorso suggestivo su vecchi sentieri e mulattiere.



Tra natura e panorami mozzafiato, il percorso sarà allietato dagli accompagnamenti musicali della corale "Le Tre Valli" di Saluzzo, diretta dal Maestro Fausto Castelli.



“Li ringraziamo tantissimo - dicono Carcoso dall’associazione Carcoso per San Michel - perché renderanno ancora più bello e caratteristico il percorso. E ringraziano per il loro contributo Alquimio D'OC, Agriturismo Al Chersogno e La Tano di Grich”.



La partecipazione alla giornata è gratuita ed è gradita l'iscrizione telefonando al 3666684325.