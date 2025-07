Donazione di libri e giochi all’ospedale di Cuneo in memoria di William Tagliaferri

Si chiamava William Tagliaferri e i giochi da tavolo erano la sua passione. Oggi alcune associazioni, insieme al papà Mario lo ricordano donando libri e giochi ad alcuni reparti dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Della donazione fanno parte alcuni giochi già appartenenti a Willi sia nuovo materiale (giochi e libri) acquisiti a seguito di una raccolta fondi promossa dai suoi amici.

A consegnare il materiale c’erano alcuni soci delle associazioni “Dimensione Arcana” di Moretta con la presidente Carola De Rosa, l’Accademia dei giocatori di Cuneo (presidente Alessio Ferrati) e i “Guardiani del Warp” di Fossano rappresentata da Edoardo Filippi.

Alla consegna erano presenti il direttore sanitario di azienda Lorenzo Angelone (con la responsabile dell’empowerment aziendale Antonella Ligato) e il direttore della Neurologia (uno dei reparti che usufruiranno del materiale, insieme a Medicina generale, Psichiatria, Chirurgia vascolare, Ortopedia) Marco Alfonso Capobianco.

“Questa offerta congiunta – ha detto Angelone, ringraziando tutti per la donazione – ha un importante significato di coinvolgimento dei pazienti in un’attività che favorisca stimoli che aiutano a ritrovare se stessi.” Condivide Capobianco, che ricorda “le attività complementari messe in campo a fianco dell’attività clinica, come la pet teraphy e i clown in reparto.”