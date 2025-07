Genola, inaugurato oggi il nuovo presidio pensionati- sindacati FNP Cisl Fossano

Inaugurato oggi a Genola il nuovo presidio pensionati- sindacati FNP Cisl Fossano.

La cerimonia alla presenza del sindaco di casa Flavio Gastaldi e parte dell’amministrazione rappresentata dai consiglieri Manar La Mattina e Luigi Mondino, nonché il segretario generale FNP Matteo Galleano, il responsabile FNP Fossano Franco Gai e il presidente dell’ex Circolo Pensionati di Genola, ora centro ricreativo, Bartolo Sabena.

Il presidio sarà però operativo da settembre, ora osserverà una breve pausa estiva, per poi essere totalmente operativo.

«Il presidio di Genola aprirà da settembre ogni primo e terzo mercoledì del mese, con orario dalle 9 alle 12 – puntualizza il responsabile FNP Gai – Ora una piccola pausa estiva e poi l’incaricato FNP Giancarlo Gazzera e altri colleghi si turneranno nel servizio. Anche a Genola, dopo la sede centrale di Fossano e la dislocata di Bene Vagienna aperta da anni, ha trovato un ennesimo servizio, una “nuova casa” che accoglierà indistintamente tesserati e non, pensionati e vari richiedenti di informazioni su modelli reddituali Isee, 730. Inps, buste paga e quant’altro. Tra settembre e ottobre inaugureremo anche un nuovo presidio a Cervere».

La sede FNP-Cisl di Genola sarà a disposizione dei più anziani e non, con un servizio facilmente accessibile, dove verranno forniti servizi anche a difesa della sanità pubblica e per una socio-assistenza sostenibile per gli anziani e le loro famiglie.