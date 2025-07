Langhe Monferrato Roero conquistano Austria, Germania e Svizzera

Si è concluso la scorsa settimana il tour promozionale di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero nei mercati europei di lingua tedesca. Tre presentazioni in tre giorni, dal 22 al 24 luglio in altrettante nazioni – Svizzera, Germania e Austria – con protagonisti i grandi eventi dell’autunno di Langhe Monferrato Roero: Settembre Astigiano – con Palio di Asti, Douja d’Or e Festival delle Sagre -, Cheese e Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Un’opportunità di promozione internazionale resa possibile grazie alla collaborazione dei partner istituzionali: Ente Fiera di Alba, Comune di Asti e Slow Food.

I tre incontri si sono svolti a Zurigo, Monaco di Baviera e Vienna con il medesimo format, un invito per una colazione all’italiana in hotel del centro cittadino: un contesto informale e professionale per presentare la destinazione turistica, l’enogastronomia, il paesaggio, la produzione vinicola, la cultura e le tradizioni di Langhe Monferrato Roero e invitare alla scoperta del territorio attraverso i suoi grandi eventi.

A conclusione degli appuntamenti, un brindisi a base di Moscato d'Asti DOCG e di Asti Spumante DOCG in abbinamento alla torta di nocciole Piemonte IGP.

Presenti per raccontare a giornalisti e operatori turistici l’autunno tra le colline Unesco, oltre allo staff di Ente Turismo LMR, anche Mariano Rabino, presidente di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; Laura La Spada di Slow Food Italia; Stefano Mosca, direttore di Ente Fiera di Alba; Alberto Gatto, Sindaco della Città di Alba e il Maestro Markus Pernusch, della delegazione austriaca dell’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba.

Soddisfatto il presidente di Ente Turismo LMR Mariano Rabino, presente alle tappe di Monaco di Baviera e di Vienna: "Un progetto fortemente voluto dal Consiglio d’Amministrazione e dal Direttore dell'ATL e che ben rappresenta la missione del nostro Ente, cioè la visione di quella sinergia territoriale che porta Langhe Monferrato Roero a presentarsi al pubblico internazionale come destinazione turistica di prim’ordine in Italia. Oltre ai tre grandi eventi autunnali, si è parlato di Asta Mondiale del Tartufo, grandi vini, prodotti turistici, paesaggio e prodotti tipici. Stiamo già ricevendo i primi riscontri in termini d’interesse e di pubblicazioni, ma aspettiamo fiduciosi di raccogliere in futuro quanto seminato in questi giorni”.

Entusiasmo anche da parte dei giornalisti intervenuti: "Questo evento è stato molto utile e stimolante per la nostra Newsletter italiana e per potenziali articoli", commenta la giornalista del Süddeutsche Zeitung.

Per i tour operator si è trattato di “un evento ben organizzato con spunti utili sulla regione. Ho scoperto alcune esperienze che potrebbero interessare ai miei clienti".