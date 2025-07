Cuneo, dal 6 all’8 agosto il parcheggio sotterraneo di Piazza Boves chiude per lavori

Mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 agosto (salvo imprevisti) il parcheggio interrato di piazza Boves sarà chiuso al pubblico per lavori di manutenzione al sistema antincendio su tutto lo stabile, programmati dall’Amministratore di Condominio. Non sarà quindi possibile accedere con la propria auto ad alcun piano (né pubblico né privato): il divieto è rivolto sia agli abbonati che agli utilizzatori occasionali. Rimane invece aperto il piano -1, accessibile a piedi tramite le scale normali e le scale mobili.

Gli abbonati che intendono utilizzare e parcheggiare altrove la propria auto possono richiedere un pass temporaneo a partire da giovedì 31 luglio : consentirà la sosta gratuita dalle ore 7 del 6 agosto alle ore 13 del 9 agosto sulle zone blu tra corso Dante e piazza Torino compresi. È possibile ottenerlo presentando, presso lo Sportello Unico in via Santa Maria 1, la tessera di abbonamento al parcheggio in piazza Boves e comunicando la targa dell’auto che sarà inserita sul pass all’atto del ritiro dello stesso. Lo Sportello Unico del Cittadino è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.

Gli abbonati che non intendono utilizzare l’auto nei giorni di chiusura possono lasciarla nel parcheggio senza però possibilità di accesso fino al termine dei lavori.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico del Cittadino allo 0171.444.444 o scrivendo a sportellounicocittadino@comune.cuneo.it.