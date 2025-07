E' ufficiale, Iveco non è più italiana: i mezzi pesanti passano agli indiani di Tata, mentre la difesa va a Leonardo

Torino perde un altro pezzo della sua identità automotive. Dopo i timori delle scorse ore, a Borse chiuse è arrivata anche l'ufficialità. Iveco Group è stata venduta all'indiana Tata Motors. Lo rende noto l'azienda, che poco prima aveva ufficializzato anche la cessione della parte "Difesa" a Leonardo. Uno scorporo che però, in questo secondo caso, riguardava più le regioni del Nord-Est dell'Italia.



Tutta torinese è invece la conseguenza che riguarda l'accordo tra Tata Motors e Iveco, che prevede "la creazione di un gruppo di veicoli commerciali con la portata, il portafoglio prodotti e la capacità industriale necessari per affermarsi come leader globale in questo settore dinamico". L'opa volontaria - per un corrispettivo totale di circa 3,8 miliardi per Iveco, escludendo le attività di difesa e i proventi netti derivanti dalle attività di difesa - sarà promossa da una nuova srl di diritto olandese interamente controllata da Tata.

Il valore dell'operazione della cessione a Leonardo della parte difesa, invece, è di 1,7 miliardi di euro. Nelle righe dell'intesa, però, c'è anche l'impegno a tenere a Torino la sede principale e a non chiudere stabilimenti, senza ripercussioni per l'occupazione.



Insomma, si realizza quel passaggio di consegne che sembrava impossibile solo un mese e mezzo fa, quando alle Ogr si celebravano i 50 anni del Gruppo.