Sport e inclusione: il progetto del Circolo Tennis Saluzzo vince il bando “Sport e Periferie 2025” e ottiene il finanziamento

Il progetto di adeguamento del blocco spogliatoi e dei servizi annessi del Circolo Tennis Club Saluzzo ha vinto il bando nazionale “Sport e Periferie 2025”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, e ha ottenuto un finanziamento pari a circa 460mila euro.



L’intervento prevede la demolizione e ricostruzione in sito degli spogliatoi, dell’infermeria e dei depositi, con l’obiettivo di realizzare una struttura moderna, efficiente dal punto di vista energetico, conforme alle normative antisismiche e accessibile alle persone con disabilità, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche.



La restante parte dell’investimento sarà cofinanziata dal Comune di Saluzzo, anche grazie ai contributi dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) legati all’efficientamento energetico.



L’area oggetto di intervento si trova in corso Giovenale Ancina, nell’area ex Willy Burgo, nella zona nord-est del Comune. L’impianto sportivo si estende su circa 6.700 mq e comprende tre campi da tennis all’aperto in terra rossa, un campo da tennis all’aperto in sintetico, una tensostruttura per il tennis al chiuso, una tensostruttura per il padel, un campo da minitennis (dove si pratica anche il pickleball), una minipalestra e la struttura spogliatoi risalente agli anni ’80.



“Siamo orgogliosi di questo risultato che premia l’impegno del Comune nella promozione dello sport come strumento di coesione sociale, salute e inclusione” – dichiara l’Amministrazione. “Ringraziamo gli uffici comunali per la loro costante attenzione e professionalità nella ricerca e partecipazione ai bandi, senza i quali questo importante traguardo non sarebbe stato possibile. Questo intervento rappresenta un passo concreto verso una città più moderna, sostenibile e inclusiva.”



I lavori partiranno all’inizio del 2026 e rappresentano un investimento fondamentale per migliorare le strutture sportive comunali e valorizzare uno spazio di riferimento per la comunità sportiva di Saluzzo.