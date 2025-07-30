Alba in festa per il patrono San Lorenzo e la "notte delle stelle"

Si apre stasera la festa patronale di Alba alle ore 18:00 con la Celebrazione Solenne dell’Eucarestia in onore di San Lorenzo, presieduta dal Cardinale Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro in Roma, concelebrata dal Vescovo Mons. Marco Brunetti, da Mons. Marco Mellino, dall’arcivescovo Mons. Moscone e da tutti i Sacerdoti ed i Diaconi della Diocesi, con la partecipazione della Corale di S. Lorenzo guidata dal maestro Edoardo Corino e alla presenza delle autorità, delle associazioni, dei borghi e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Alba.

La Santa Messa sarà preceduta dalla “Processione”, da via Vida a piazza Risorgimento, con l’ingresso nella Cattedrale che conserva la reliquia del Santo e, già alle ore 17, i Canonici del capitolo della cattedrale di San Lorenzo pregheranno il Vespro.

I festeggiamenti proseguiranno con “La notte delle stelle”, eventi promossi dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Manifestazioni del Comune di Alba e dal Borgo di San Lorenzo.

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Manifestazioni Caterina Pasini: «Come da tradizione, il 10 agosto, festa patronale della nostra città, riunisce i cittadini per i tradizionali festeggiamenti. Anche quest’anno l’Amministrazione coglie l’occasione per rivolgere un cordiale saluto di benvenuto a tutti coloro i quali vorranno unirsi ai festeggiamenti».

Ines Manissero, presidente del Borgo San Lorenzo aggiunge: «Siamo felici e orgogliosi di portare avanti la tradizione della festa patronale che ogni anno riscuote un maggiore successo e affluenza di pubblico. Aspettiamo in piazza albesi e turisti per festeggiare insieme il nostro santo patrono con la possibilità di degustare piatti gourmet, di bere buon vino e ascoltare musica per tutte le età».

Questi gli eventi in calendario:

“Era Gallizio”, al Museo Civico Eusebio mostra dedicata all’artista e archeologo albese Pinot Gallizio visitabile negli orari di apertura del museo di via Vittorio Emanuele 19. Alle ore 17 è prevista una “visita guidata”. Tra le opere esposte: l’Anticamera della morte, Diario emozionale e il dipinto dell’artista danese Asger Jorn, realizzato durante il Congresso nel Laboratorio sperimentale di Alba del 1956. Non è necessario prenotare.

Inoltre il Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio” di via V. Emanuele II, 19 resterà aperto fino alle 19.

“Alba sotterranea” è il tour, guidato da un archeologo, che comprende la visita ai siti sotterranei della città e si conclude al Museo Civico Eusebio.

Sono previsti tre turni di visita di cui due nel pomeriggio alle 15:00 e alle 16:00. Il ritrovo è in piazza Risorgimento. Per informazioni, aggiornamenti e prenotazioni www.ambientecultura.it

“Alba walking tour”, tour guidato nei luoghi storici nella Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, con racconti legati alla lotta partigiana tratti dalle pagine più belle scritte da Beppe Fenoglio e aneddoti sulla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e sul Palio degli Asini. Partenza alle ore 17:00.

Prenotazioni sul sito www.visitlmr.it/it/esperienze/alba-walking-tour

Il Museo Diocesano MU.DI., in piazza Rossetti, sarà aperto senza prenotazione dalle 14.30 alle 18.30 e il pubblico potrà conoscere la storia dell’antica Cattedrale alla scoperta delle opere legate alla figura di San Lorenzo, martire del III secolo.

Salita sul campanile romanico. Alle ore 20.30, 21.15 e 22.00, è prevista la visita guidata al Museo Diocesano e la salita, fino a 45 metri, sulla struttura campanaria della Cattedrale. Ingresso da piazza Rossetti. Prenotazione obbligatoria al sito visitmudi.it

Si potrà degustare con “Notti del Vino”, dalle ore 19:00, percorso di degustazione in via Cavour in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino, con le Cantine della città di Alba e a cura di Go Wine.

I festeggiamenti patronali proseguiranno con la musica ed i balli ed il folclore cittadino:

Alle 19 inizia la festa con il Dj set di Nicolò Franco, in arte NCL, noto artista e Producer albese, attivo da oltre 10 anni nella scena club, è stato resident DJ per anni al Caveau Club e attualmente lo è al Club 70 di Alba.

NCL guiderà con le sue note la piazza nelle ore dell’aperitivo e della cena musicale a cura del food truck Rains Food Experience che proporrà primi piatti gourmet e cocktail bar.

L’appuntamento con la tradizionale sfilata del Gruppo Sbandieratori e Musici Borgo di San Lorenzo con gli Sbandieratori Città di Alba accompagnati dal Corteo Storico sarà alle 20:30 in piazza Michele Ferrero per la partenza. Attraversando via Vittorio Emanuele II i figuranti, passando da piazza Pertinace e via Cavour, raggiungeranno piazza Risorgimento alle 21, dove si esibiranno in uno spettacolo per celebrare il Santo Patrono della città.

A seguire, alle 21:30 in piazza Risorgimento musica e divertimento con l’Energy Show di Leo Live e i grandi successi del Pop tutti da cantare e ballare: la proposta di uno show irresistibile tutto con Leonardo Proglio ed una band di cinque elementi e la voce femminile della bellissima e bravissima vocal partner Alice Corcella.

Durante la serata, piazza Risorgimento verrà impreziosita da proiezioni di cadute di stelle a cura della ditta albese PLS impianti.

I festeggiamenti si concluderanno alle 23:00, sempre in piazza Risorgimento con il “Brindisi con calice di Moscato” offerto dalla Città di Alba a cura dell'Associazione Comuni del Moscato: «Sarà un piacere concludere l'evento con le bollicine aromatiche del Moscato d'Asti DOCG e dell'Asti DOCG, nella versione secca e dolce" afferma il presidente dell'Associazione Pietro Cirio "inoltre saremo presenti per illustrare le attività dell'associazione».