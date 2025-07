Domenica 3 agosto torna “Castelli Aperti”, celebrando 30 anni di storia da scoprire: visite ed eventi in decine di luoghi simbolo, dalle Langhe alla Valle Maira

È un viaggio attraverso secoli di storia e bellezza quello che la provincia di Cuneo propone domenica 3 agosto per il trentennale di Castelli Aperti. Un programma ricchissimo, che abbraccia l’intero territorio, dalle Langhe alla Valle Maira, con decine di luoghi aperti al pubblico.

Tra i castelli visitabili: il Castello Falletti di Barolo con il WiMu (dalle 10.30 alle 19.00), il Castello di Roddi con visite guidate ogni ora, il Castello della Manta, il Castello di Govone, il Castello del Roccolo di Busca, il Castello Reale di Saluzzo – La Castiglia, e il Castello di Serralunga d’Alba. Ognuno con orari differenziati e proposte che spaziano dall’enologia all’arte medievale.

Ampio spazio anche ai musei, tra cui il Museo Diocesano di Alba, il Museo Civico Luigi Mallé a Dronero, i musei civici di Bra (Palazzo Traversa e Craveri), il Museo dei Soffitti in Gesso a Magliano Alfieri, la Pinacoteca Olivero, la Casa Natale di Silvio Pellico, Casa Cavassa, il Filatoio di Caraglio, e la Gipsoteca D. Calandra di Savigliano.

Alcuni luoghi, come la Torre di Corneliano d’Alba, apriranno in occasione della festa patronale di Sant’Anna. A Priero e Pamparato sarà possibile prenotare visite guidate per scoprire borghi e torri medievali.

Il Cuneese si conferma così uno dei poli più vitali del progetto, con una varietà di proposte che rende ogni visita un’esperienza immersiva e indimenticabile.

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto con orario 14.30 – 18.30. Ingresso: Intero 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: Intero 9€; ridotto 7€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: parco e museo della Zizzola aperti dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Ingresso: Singolo Museo 5€; Musei Civici Bra 10€.

Busca – Castello del Roccolo: visite guidate con orario 14.30 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00). Ingresso: Intero 6€, Ridotto 4€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-del-roccolo-di-busca.html

Caraglio - Il Filatoio: visite guidate alle ore 11.00, 15.30, 17.30. Ingresso: Intero 9€

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso: Gratuito.

Corneliano d’Alba - Torre di Corneliano d’Alba: per la festa patronale di S. Anna, la Torre aprirà dalle 10.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Annullamento in caso di condizioni climatiche sfavorevoli. Info: Tel. 338 9654524 o Tel. 340 8026232.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Gratuito.

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it . Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Govone – Castello Reale: dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: Intero 7€; ridotto 5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30. Ingresso: Intero 5€ (un museo); Intero 7€ (due musei).

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 11.00-19.00. Ingresso: Intero 11€; Visita guidata Intero 15€.

Mombasiglio- Museo del Gen. Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Ingresso: Intero 8€, Ridotto 6€.

Pamparato - Borgo e Castello: visite guidate su prenotazione alle ore 10.30 e 15.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Priero – Borgo e Torre Medievale di Priero: visite guidate su prenotazione dalle 10.00 alle 18.00. Info: Tel: 3331714232; torre@prieroturismo.it . Ingresso: Intero 4€ .

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-e-torre-maestra-di-priero.html

Roddi – Castello di Roddi: visite esclusivamente guidate con i seguenti orari: 10.30; 11.30; 12.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30. Prenotazione consigliata. Info: Tel: 0173 386697; castelloroddi@barolofoundation.it . Costo

Biglietto: Intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3,5€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 19:00. Ingresso: Intero 3,5€; ridotto 2,5€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 8€; ridotto 6€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 3,5€; ridotto 2,5€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00. Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30.

Ingresso: Intero 5€; ridotto 3€.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 3€.

Savigliano - Torre Civica: orario 10.00-13.00 e 15.00-18.30. Ingresso: Intero 3€. Prenotazione consigliata al Tel. 0172 370736.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45; 17.30. Ingresso: Intero 6€; ridotto 3€.

Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html