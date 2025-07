Due domeniche per vivere la Margaria: un ritorno tra i ricordi, i colori e le storie nel Parco del Castello di Racconigi

C’è un luogo, nel cuore del Parco del Castello di Racconigi, che molti conoscono solo di nome, altri lo ricordano per le gite scolastiche, qualche passeggiata d’infanzia o una fotografia un po’ sbiadita ma custodita nel cuore. Quel luogo è la Margaria, il piccolo mondo neogotico nascosto tra la natura e la storia, oggi di nuovo protagonista di due appuntamenti da non perdere. Domenica 3 agosto e domenica 10 agosto questo luogo vi invita a tornare a viverlo con due eventi speciali.

3 agosto - Un pomeriggio creativo per chi ha voglia di meravigliarsi come i principini

Alle 15.00 torna il laboratorio creativo condotto dalla performer e storica dell’arte Serena Fumero, ispirato agli acquerelli originali di Miss Carolina Broughton, la bambinaia inglese che all’inizio del ’900 trascorreva le estati al Castello insieme alla piccola principessa Jolanda.

È un pomeriggio per chi ha voglia di meravigliarsi, aperto a tutti: bambini, adulti, famiglie, amiche, single. Un invito dolce e senza tempo a riscoprire il piacere di stare insieme, di osservare, di colorare la realtà con uno sguardo nuovo.

Dopo una breve esplorazione della Margaria, i partecipanti prenderanno posto sotto i porticati, tra le ombre disegnate dall’architettura neogotica e i rumori discreti del parco. Pennelli, acquerelli, carta e… il proprio tempo: senza fretta, senza aspettative, solo con la voglia di sentirsi parte di un luogo che ha ancora molto da raccontare.

10 agosto - Parcoscenico: l’arte che ti cammina accanto

Una settimana dopo, la Margaria si trasforma in un teatro diffuso. Domenica 10 agosto, alle 16.00, va in scena “Parcoscenico” un viaggio in quattro quadri firmato dalla Accademia dei Folli, celebre compagnia torinese di musica e teatro.

Ma non aspettatevi una platea, un palco, un sipario. A Racconigi l’arte si muove, si mescola alla natura, sbuca da una serra, si siede su una panchina, prende vita tra una porta e un sentiero. Il pubblico si muove in piccoli gruppi, accompagnato da una guida che, passo dopo passo, fa da filo narrativo tra le “stazioni” dello spettacolo.

I personaggi che si incontrano – a metà tra documenti storici e invenzioni poetiche – sembrano uscirei da un sogno estivo. Si raccontano con leggerezza, con ironia, con tenerezza. E, a ogni quadro, resta una domanda, un’emozione, un piccolo stupore.

Due esperienze diverse, lo stesso luogo incantato. Il consiglio? Sceglietele entrambe. Perché se il laboratorio del 3 agosto è un invito a esprimersi con i colori, Parcoscenico è un’occasione per guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda.

Due linguaggi diversi per raccontare lo stesso luogo: la Margaria e le Serre reali. E, in fondo, anche un po’ noi stessi.

Prenotazioni e informazioni su www.kalata.it (selezionando l’esperienza Racconigi), i posti sono limitati ma le emozioni, si sa, non lo sono mai.

Il laboratorio creativo di domenica 3 agosto ha un costo di €12,00 (intero) e €10,00 (ridotto), mentre per lo spettacolo itinerante Parcoscenico di sabato 10 agosto il biglietto è di €18,00 (intero) e €15,00 (ridotto).

L’ingresso è gratuito per bambini sotto i 6 anni. Domenica 3 agosto, in occasione della prima domenica del mese, il biglietto è ridotto per tutti, tutte le altre riduzioni disponibili su kalata.it.

Sia il laboratorio creativo che Parcoscenico sono parte del progetto Meraviglie d’estate alla Margaria: arte, storia e natura nel Parco del Castello di Racconigi, promosso dalle Residenze reali sabaude in partenariato speciale con Kalatà, in collaborazione con la Città di Racconigi e con il sostegno della Fondazione CRC.