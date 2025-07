La "Turandot" di Giacomo Puccini risuona sotto le stelle di Bra: torna l’appuntamento con "Opera in Piazza"

Venerdì 1° agosto 2025 le note immortali della “Turandot” di Giacomo Puccini animeranno il cuore di Bra per l’atteso ritorno di “Opera in Piazza”, appuntamento estivo che ogni anno trasforma la città in un suggestivo teatro all’aperto.

Sotto il cielo stellato, andrà in scena il capolavoro pucciniano su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, proponendo al pubblico un’esperienza musicale di grande intensità e al tempo stesso emozione. L’evento - ormai consolidato nella tradizione culturale locale - si preannuncia come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate per gli appassionati d’opera e non solo.

Sul palco l'Orchestra Dell’Accademia Italiana, diretta dal maestro Stefano Nigro, con l’allestimento firmato da “Grandi Spettacoli”, di certo incanterà il pubblico con i suoi costumi sontuosi e scenografie evocative.

[Maestro Stefano Nigro, direttore dell'Orchestra dell'Accademia Italiana]

Brigitte Tornay interpreta una glaciale e potente Turandot, mentre il tenore Vitaliy Kovalchuc veste i panni del “Principe Ignoto”. Toccante la Liù di Hiroko Morita, dolce e intensa, contrapposta al vigoroso Timur di Alberto Bianchi Lanzoni e Allan Rizzetti nel ruolo di Ping.

[Brigitte Tornay, interprete di Turandot]

Il “Coro Lake Como” aggiungerà ulteriore profondità all’impianto musicale, in una serata che celebrerà l’opera con passione e professionalità. Un appuntamento che unisce tradizione e spettacolo, confermando la città di Bra come palcoscenico d’eccellenza per l’opera sotto le stelle. L’edizione 2025 di “Opera in Piazza” si preannuncia quasi indimenticabile, capace di coinvolgere ed emozionare un pubblico eterogeneo.

L’intensità della “Turandot”, la qualità artistica degli interpreti e l’atmosfera suggestiva della piazza promettono una serata carica di magia. Un tributo vibrante al genio di Giacomo Puccini e alla vitalità della cultura operistica italiana. La città si prepara dunque a vivere un nuovo e affascinante capitolo della sua estate musicale.

L’evento è realizzato grazie alla collaborazione tra gli “Amici della Musica di Savigliano” e “Turismo in Bra”.

Le prime note saranno intorno alle 21.30, a gratificare il pubblico sotto le stelle di agosto.

I biglietti potranno essere acquistati in prevendita al costo di 10 euro nei locali dell’Ufficio del Turismo di Bra. Altra opportunità il circuito ticket.it. È inoltre possibile effettuare una prenotazione telefonica – per gli spettatori fuori zona – al numero 0172430185 - 3936899470 .