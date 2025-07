Premio Contessa di Castiglione 2025 a Dino Bosco: omaggio al musicologo narratore del Virginia Day

Consegnato sul palco di Villa Fogliati a Castiglione Tinella il Premio Contessa di Castiglione 2025, quest’anno rivolto al musicologo Dino Bosco con la seguente motivazione: per la sua attività di musicologo, che nella collaborazione con Alba Music Festival ha curato per anni il concerto lirico del Virginia Day, approfondendo ogni volta il personaggio della Castiglione, adattandolo alla scena proposta sul palco e intervenendo come voce narrante insieme agli interpreti musicali.

Il Premio, consegnato dall’Amministrazione comunale castiglionese insieme alla Associazione Contessa di Castiglione, è giunto alla ottava edizione e comprende, oltre alla targa celebrativa, una selezione di vini dedicata al personaggio prodotti dalla Arione SpA e una fornitura di Contessine, i biscotti alla nocciola realizzati dalla Bottega del vino Moscato.