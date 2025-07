Torna Fresh Fruit Fusion al Castello della Manta, l'iniziativa di Joinfruit per un'immersione nel gusto della frutta estiva

L’iniziativa “Una pausa con la frutta: ma che bene che ti FAI!” dell’OP Joinfruit di Verzuolo con il FAI-Castello della Manta celebra il suo sesto anniversario: dal 7 al 9 agosto, dalle ore 18 alle ore 20:30, tre pomeriggi evento per scoprire un nuovo modo di gustare la frutta estiva con Fresh Fruit Fusion, il laboratorio di mixology creativa a base di frutta di stagione e spremute di frutta “Joinfruit Fresh”.

L’antica Cascina del Castello ospiterà la proposta di Joinfruit, realizzata grazie al contributo dell’Unione Europea con l’obiettivo di promuovere un consumo consapevole della frutta, in particolar modo tra le fasce più giovani di consumatori, e al tempo stesso valorizzare il patrimonio artistico e produttivo che caratterizza quest’area del Piemonte, straordinariamente vocata alla frutticoltura.

I partecipanti inizieranno l’esperienza con la visita del Castello, che avrà un focus particolare sulle piante e sugli alberi da frutto della Sala Baronale. Percorso il Giardino delle Palme, antico spazio del Castello riservato ed esclusivo, i partecipanti raggiungeranno la Cascina, dove un barman esperto condurrà un laboratorio di mixology creativa, offrendo spunti sfiziosi per apprezzare la frutta in modo diverso dal solito.

Per la preparazione dei cocktail, verrà usata frutta fresca e spremute di frutta “Joinfruit Fresh”, realizzate esclusivamente con frutta fresca spremuta a freddo al 100%, un metodo di lavorazione (HPP- High Pressure Processing) che permette di preservare il gusto naturale della frutta così come i suoi preziosi nutrienti, quali vitamine, minerali e antiossidanti. Al termine del laboratorio, chi vorrà potrà sperimentarsi nella creazione del proprio drink alla frutta preferito, con l’assistenza del barman che guiderà i partecipanti nella preparazione di cocktail analcolici e alcolici, a base di prodotti della cantina Sansilvestro di Novello (CN). L’esperienza si conclude sulla Terrazza dei Melograni, luogo magico dove gustare il proprio cocktail comodamente seduti al fresco, nella tranquillità che il Castello regala.

“Vogliamo offrire ai partecipanti di questa iniziativa una vera esperienza ‘fusion’ – commenta Bruno Sacchi, direttore di Joinfruit – tra arte, storia e delizie del nostro territorio. Un fresco aperitivo estivo che diventa un momento di leggerezza per condividere lo splendore del Castello e del territorio circostante associandolo a tutto ciò che lo riguarda, dagli aspetti tradizionali a quelli produttivi, e contemporaneamente un’occasione per valorizzare l’eccellente frutta prodotta dai nostri agricoltori con tipologie di consumo differenti, particolarmente apprezzate dalle nuove generazioni. Ringraziamo il FAI-Castello della Manta per questa consolidata collaborazione, augurandoci di vederla crescere ogni anno di più.”

[Bruno Sacchi, direttore di Joinfruit]

Di seguito i dettagli del programma di Fresh Fruit Fusion:

· Ore 18:00: arrivo nel giardino del Castello e avvio della visita

· Ore 18:45: laboratorio di mixology e preparazione di cocktail a base di frutta

· Ore 19:45: aperitivo sulla Terrazza dei Melograni

· Ore 20:30: chiusura evento