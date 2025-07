Moto, Coppa Italia Velocità: Matteo Crosetti in pista a Misano per il terzo round del Trofeo Pirelli 1000

Entra nel vivo la stagione 2025 del pilota villanovese Matteo Crosetti, classe 1989, impegnato nel campionato Coppa Italia Velocità, classe Trofeo Pirelli 1000. Seguito in pista dal team NTR ASD di Mauro Agostini, Crosetti ha già affrontato con grinta i primi appuntamenti stagionali, a partire dal debutto a Cremona.

Dopo la prima tappa, il calendario lo ha visto impegnato a Misano Adriatico a giugno, tracciato dove tornerà nel fine settimana del 2 e 3 agosto. A seguire, il pilota sarà in pista sul circuito di Cremona nel weekend del 13 e 14 settembre.

“Le prime due gare sono state utili per prendere confidenza con la nuova moto, messa a disposizione dal team NTR ASD – commenta Crosetti –. Abbiamo trovato delle soluzioni tecniche soddisfacenti che ci fanno ben sperare per la prosecuzione della stagione e soprattutto per la gara di Misano di questo weekend. Un ringraziamento speciale va al main sponsor Zebra Group Srl, agli sponsor del team NTR e a Marabotto Moto di Villanova Mondovì, che continuano a sostenerci e a credere nel progetto".

L'ultimo round della stagione è in programma a Vallelunga l’11 e 12 ottobre, dove Crosetti punta a chiudere al meglio il suo 2025 in pista.