Cuneo, Boselli chiede spiegazioni sull’appalto da oltre un milione per la pulizia degli edifici comunali

Il consigliere Giancarlo Boselli, capogruppo degli Indipendenti, ha presentato una domanda urgente alla Sindaca, Patrizia Manassero, riguardo all’appalto per il servizio di pulizia degli edifici comunali, che costa 1.087.727 euro.

Boselli fa notare che non è stata presa nessuna decisione ufficiale dalla Giunta su questa spesa così alta e che neppure la Commissione Consiliare competente è stata chiamata a discuterne, cosa che invece sarebbe importante per garantire trasparenza e confronto.

Chiede quindi alla Sindaca di spiegare perché si è proceduto in questo modo, senza coinvolgere gli organismi previsti.

La determina firmata il 24 luglio approva il progetto e stabilisce come scegliere l’offerta migliore per questo servizio di pulizia, ma Boselli vuole capire perché non si siano rispettate le normali regole di partecipazione e controllo.