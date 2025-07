Mondiali di Nuoto: Sara Curtis e la Staffetta 4x100 Mista Mixed in Finale con il miglior tempo

Nella notte italiana la giovane classe 2006 ha trascinato la Nazionale alla Finale della Staffetta 4x100 mista mixed (quattro atleti per ogni nazione, due uomini e due donne). La saviglianese, in quarta frazione, ha fatto segnare un buon 53”13 che fa ben sperare per il prosieguo della Rassegna Iridata.

Insieme a lei sono scesi in vasca Christian Bacico (52”68 dorso), Ludovico Blu Art Viberti (58”67 rana) e Costanza Cocconcelli (57”71 farfalla). I quattro portacolori azzurri si sono ben distinti facendo segnare il miglior tempo (3’42”19) e si presenteranno all’ultimo atto come squadra da battere. Eliminate invece quattro nazioni di primo livello: Francia, Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna.

Sara Curtis ha così commentato la sua prestazione: "Eravamo gasati in camera di chiamata. Sapevamo di dover dare tutti il massimo e lo abbiamo fatto. Non vediamo l'ora che arrivi la finale". (fonte federnuoto)

Appuntamento dunque alla Finale in programma oggi pomeriggio (mercoledì 30 luglio) dalle 13:00 italiane e dalle 14:47 le gare di Staffetta 4x100 mista mixed: la squadra azzurra andrà alla ricerca della medaglia più preziosa.