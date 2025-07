Mondiali di nuoto, delusione per Sara Curtis: Italia solo sesta nella staffetta 4x100 mista mixed

Si è conclusa con un sesto posto la Staffetta 4x100 mista mixed per la cuneese Sara Curtis e la Nazionale italiana.

Nella notte la squadra azzurra (Bacico, Viberti, Cocconcelli e Curtis) aveva ottenuto il miglior tempo nelle batterie (3’42”19), presentandosi all’ultimo atto come squadra da medaglia.

In Finale l’Italia ha schierato Christian Bacico (dorso), Nicolò Martinenghi (rana), Costanza Cocconcelli (farfalla) e appunto Sara Curtis (stile libero). I quattro azzurri hanno fatto segnare un buon 3’42”19 (stesso tempo delle batterie) che non è bastato per la lotta al podio, che all’arrivo era distante due secondi. Unico rammarico la mancata presenza di Thomas Ceccon in prima frazione.

La gara è stata vinta dalla Russia (sotto denominazione “Atleti Neutrali”) con un sensazionale 3’37”97 davanti a Cina e Canada.

Per Sara appuntamento a domani (giovedì 31 luglio) con le batterie dei 100 stile libero nella notte italiana e le eventuali semifinali nel primo pomeriggio.