Pole position e vittoria per Valentin Arnaud nel Trofeo Aprilia RS 660 - PRO

Misano Adriatico (RN), 26-27 luglio. Sul Misano Circuit “Marco Simoncelli”, insieme alle gare valide per il CIV e per il Campionato Europeo ed Italiano Femminile, è stata disputata anche quella riservata al trofeo monomarca Aprilia RS 660, che ha visto protagonista il giovane francese Valentin Arnaud del team romano Xgear, tesserato per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

(Bella immagine di Valentin Arnaud, M.C. Bisalta Drivers Cuneo, in sella all'Aprilia RS 660)

Il pilota transalpino ha fatto registrare la pole position della categoria PRO nelle qualifiche, interrotte per pioggia poi, con una partenza impeccabile ha staccato tutti gli avversari, combattendo per l’assoluta con Emiliano Ercolani, vincitore della categoria Challenge, aggiudicandosi la gara davanti ad Alessio Mattei ed al leader di campionato di categoria Jayden Fernandez, che precede il pilota del M.C. Bisalta Drivers Cuneo di dieci punti.

(Valentin Arnaud festeggia con il team Xgear)

Ottimo risultato anche per Ferruccio Lamborghini, pilota del Team REVO M2 del cuneese Enzo Chiapello che, piazzatosi alle spalle di Ercolani, iscritto alla categoria Challenge come wild card, ha portato a casi i venticinque punti assegnati al vincitore.

Il prossimo appuntamento è per il 6-7 settembre, quando si correrà sul Circuito di Imola.