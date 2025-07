NUOTO / Mondiali, Sara Curtis conquista la finale nei 100 stile libero

Dopo l’amarezza per la Staffetta 4x100 mista mixed, Sara Curtis è tornata in vasca più agguerrita che mai e si è presa di forza l’accesso alla Finale dei 100 stile libero, in programma domani (venerdì 1° agosto) alle 13 ora italiana.

[Foto Andrea Staccioli e Andrea Masini DeepBlueMedia.eu]

Nella semifinale, terminata da pochi minuti, la cuneese si è ben distinta facendo segnare il settimo tempo complessivo (53”39); prima l’olandese Marrit Steenbergen (52”81) e seconda la favorita per il titolo Mollie O’Callaghan (52”82). L’azzurra ha controllato i primi 50 metri per poi distendersi nei secondi, da rivedere le ultime bracciate.

Nella notte la primatista italiana (53”01 a Riccione 2025) aveva vinto la sua batteria, avanzando al penultimo atto con il secondo tempo assoluto, dando la sensazione di avere margine. La 18enne aveva nuotato in 53”53 (ex aequo con Steenbergen), davanti a lei solo l’australiana O’Callaghan in 53”40.

L’atleta dell’esercito e del CS Roero aveva così commentato la mattinata asiatica: “Ci sono i margini per divertirsi nel pomeriggio, ho controllato abbastanza in batteria. Mi sono sentita bene in acqua, sicuramente più sciolta rispetto alle staffette. Sono molto ottimista" (fonte Federnuoto)

Sara andrà dunque alla ricerca di un buon piazzamento e magari della sua prima medaglia iridata in “vasca lunga”. Appuntamento a domani, venerdì 1° agosto, nel primo pomeriggio italiano (sessione serale a Singapore) per la Finale che promette un grande spettacolo.

