TENNIS TAVOLO / Due tornei, due medaglie: settimana da incorniciare per l'albese Giuliano Esposito

Due tornei, due medaglie: ultima settimana agonistica da incorniciare per Giuliano Esposito, portacolori dell’ASD Tennis Tavolo Alba.



Giuliano ha conquistato prima il terzo posto nel prestigioso 2° Memorial “Gabriele Fasano” di Moncalieri (Torino), torneo singolo riservato a giocatori Over 2000M/100F con circa 60 partecipanti provenienti da diverse regioni italiane. Superato brillantemente il girone eliminatorio – in particolare grazie a una rimonta da 1-2 a 3-2 contro Alberto Fiorito (Area 172) – l’albese ha dominato le fasi a eliminazione diretta con quattro vittorie nette per 3-0 contro avversari di società come TT Enjoy, TT Valledora Alpignano, CUS Torino e Coumba Freide TT Aosta. Si è fermato soltanto in semifinale, contro Filippo Badellino (TT Isola d’Asti), al termine di una gara combattuta.

Il risultato è stato bissato e migliorato la settimana seguente al Torneo Open CUS Torino di Grugliasco (Torino), categoria Over 2500M/130F, dove Giuliano ha centrato un ottimo secondo posto! Dopo aver vinto il girone, ha superato nei quarti Giovanni Calissano (TT Isola d’Asti) per 3-1 e in semifinale Luigi Ghigino (TT SIAL Piossasco) con un secco 3-0. Solo in finale ha dovuto cedere a Mattia Gerbaz (Coumba Freide TT Aosta), chiudendo comunque un torneo di altissimo profilo.

[Sopra Giordano vincitore a Grugliasco]

Tennis Tavolo Alba si congratula con Giuliano "per l’ottimo stato di forma dimostrato e per l’impegno costante nella sua prima stagione con la compagine pongistica albese, che lo ha portato a raggiungere due importanti traguardi consecutivi che rappresentano un record personale sia nei tornei che nel ranking nazionale".

TT Alba termina così la stagione agonistica 2024/25 al meglio: dopo aver consolidato la sua posizione in serie D1 con l'ottimo terzo posto della squadra esordiente TT Alba Dardo (risultato storico per la società albese), tre dei suoi componenti conquistano così ben quattro medaglie in tornei Open nazionali (argento e bronzo di Giuliano Esposito più un oro e un bronzo di Umberto Actis Perino) e la vittoria del torneo provinciale di 5ª categoria (Christian Di Gangi).

[Sopra la compagine TT Alba Dardo]

Il tutto rafforzato da una società in crescita che ha presentato ben quattro squadre in campionato in questa stagione, con un numero di pongisti in costante aumento e un direttivo affiatato guidato dal presidente Riccardo Deiana.