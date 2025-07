Nicole Perona diventa Tecnico della Nazionale Juniores: un nuovo capitolo per la regina della kickboxing

Nicole Perona scrive una nuova pagina nella storia della kickboxing italiana. Il 28 luglio 2025, la pluricampionessa mondiale ha ricevuto la nomina ufficiale a Tecnico della Nazionale Italiana Juniores per le discipline da ring (full contact, lowkick, K1), firmata dal Presidente Nazionale FEDERKOMBAT, Dott. Riccardo Bergamini. Un riconoscimento che premia non solo i suoi successi sportivi, ma anche la sua dedizione, competenza e carisma.

La lettera di incarico sottolinea il valore umano e tecnico di Nicole: “Il tuo arrivo rappresenta un'importante iniezione di vitalità che contribuirà in modo significativo alla crescita e al miglioramento continuo della nostra squadra nazionale”. Parole che risuonano come un tributo alla sua carriera straordinaria, iniziata nel 2009 e culminata con 7 titoli mondiali ed europei WAKO, un argento olimpico europeo, 35 coppe internazionali e un ultimo Mondiale da disputare a novembre ad Abu Dhabi.

Solo pochi giorni prima, Nicole aveva annunciato il suo ritiro dalla Nazionale come atleta, ma la chiamata di FEDERKOMBAT ha riacceso immediatamente il suo entusiasmo:

“Sono immensamente grata e onorata della Nomina. Da bambina vedevo nei DTN delle Guide… oggi vorrei essere per le nuove generazioni almeno un decimo di ciò che i miei DTN sono stati per me. Da qui sarà tutto da costruire; insieme.”

Il Team Kickstar di Cuneo, fondato da Ivan Sciolla e Nicole Perona, festeggia così un altro traguardo prestigioso. Dopo la nomina di Sciolla a Direttore Tecnico Nazionale Seniores Light Contact a febbraio, ora anche Nicole entra nel gotha tecnico della Federazione. Il team vanta già atleti di altissimo livello come Isabel Ciartano, Samuele Simondi, Elena Tombini e molti altri azzurrabili, confermandosi una fucina di talenti e valori.

Con questa nomina, Nicole Perona non chiude un ciclo: lo trasforma. Da atleta a guida, da esempio a mentore. E il ring, ancora una volta, sarà il suo campo di battaglia.