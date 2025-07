Funghi, una stagione incerta e scarsa che ricade sui ristoranti e rivenditori

“Pochi funghi se non quasi nulla”, questo il commento di un ristoratore cuneese, noto per la sua ricca proposta nel menu, che ne lamenta l'assenza nell'ultimo periodo.



“Una stagione imprevedibile e incomprensibile, incerta. Ma soprattutto scarsissima” continua quasi giustificando l'impossibilità di garantire il consueto servizio. Sono tendenzialmente i vicini francesi ad apprezzarli e ad accertarsi che vengano serviti.



A rifornire il ristorante sono alcuni cercatori locali e di fiducia, perché il vero valore aggiunto per un cuoco è la sua rubrica telefonica: più è ricca e varia, più lo è anche il menu proposto.



Ma non è il solo, la situazione sarebbe condivisa da molti altri colleghi nel Cuneese. "Nessun prodotto fresco nostrano in tavola", conferma l'associazione albergatori esercenti e operatori turistici della provincidi di Cuneo, guidata da Giorgio Chiesa, e persino nei cesti dei rivenditori storici.



Ad influire sull'andamento anche gli sbalzi termici repentini e violenti. Piogge torrenziali alternate a temperature instabili che oscillano tra tropicali e alpine non favoriscono la nascita spontanea dei funghi, che sono invece sensibili ai cambiamenti climatici e si intimidiscono.

“Le condizioni meteo non hanno favorito - commenta Giorgio Raviolo, presidente del Gruppo Micologico Cebano -, anche se in altre parti di Italia qualche specie in alta montagna giovando dei microclimi misti formatosi tra umidità, pioggia e calore hanno visto nascere qualche specie. Speriamo le piogge previste nei prossimi giorni possano favorire, presto prevedere per l'autunno, stiamo assistendo a uno spostamento dei periodi di nascita rispetto agli anni passati. Oggi assistiamo o all'anticipo o al posticipo, riflettono l'andamento dei cambiamenti climatici. Si assiste a crescite diverse da 30 anni fa, dando a pensare possa trattarsi di annate eccezionali, ma così non è. La condizione ottimale per la loro crescita è la presenza di precipitazioni seguite da giorni di calore senza vento, che secca il terreno annullando i benefici di pioggia e sole. E' importante – conclude Raviolo - ricordare di rispettare le regole e mantenere buone pratiche per scampare il rischio incidenti in montagna: andare in cerca se muniti di tesserino, in compagnia evitando di farlo in solitaria ed equipaggiati adeguatamente ai luoghi montani”.



In provincia di Cuneo sono presenti diversi gruppi micologici, tra cui il Gruppo Micologico Cebano e l' AMBAC - Associazione Micologica Bovesana "Ugo Maria Cumino". Il Gruppo Micologico Cebano è il più storico, il secondo nato in Italia. Molto attivo nell'organizzazione di eventi come la mostra internazionale del fungo a Ceva, che si tiene a settembre, ma partecipa anche a progetti di gestione sostenibile delle foreste. Si tratta di una realtà dal punto di vista scientifico, nel campo dello studio e della valorizzazione del fungo, tra le più significative. L'AMBAC, con sede a Boves, si dedica alla promozione della cultura micologica e alla ricerca nel campo.

Il fungo è tra i prodotti più ricercati e pregiati, la sua raccolta risponde ad una normativa regionale dedicata, che obbliga chi fosse intenzionato a farlo di munirsi di apposito titolo.

Il titolo,esente da bollo, è costituito dalla ricevuta di versamento della quota stabilita annualmente dalla Regione Piemonte a favore di una delle Unioni Montane di Comuni o una delle Unioni collinari di Comuni della provincia di Cuneo (consulta la cartografia) oppure ad un ente di gestione delle Aree Protette regionali e può avere validità giornaliera, settimanale, annuale, biennale o triennale.

Le Unioni Montane/Collinari di comuni possono rilasciare, ai residenti sul proprio territorio ed al costo ridotto al massimo di un terzo rispetto a quello stabilito dalla Regione, titoli per la raccolta annuale di funghi validi esclusivamente nel territorio dell'unione anziché su tutto il territorio regionale.

Il titolo non è necessario per i soggetti esonerati dalla legge e per coloro che esercitano la raccolta delle specie elencate nell'art. 3, comma 8, della L.R. 24/2007.

Il versamento annuale (o suoi multipli) consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione dei luoghi in cui la legge prevede il divieto di raccolta.

Gli Enti legittimati a riscuotere ed introitare i proventi dei contributi sono:

gli enti regionali di gestione delle aree protette;

le unioni montane di comuni;

le forme associative dei comuni collinari.