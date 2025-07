Racconigi: tre nuovi boschi urbani grazie a un contributo della Fondazione CRC

Grazie alla partecipazione al bando “Percorsi di sostenibilità misura 3: biodiversità e riconnessione con l’ambiente naturale" della Fondazione CRC, il Comune di Racconigi ha ottenuto un contributo di 21 mila euro, che servirà a mettere a dimora 98 alberi sul territorio comunale, dando vita a tre nuovi boschi urbani.

L’intervento ha l’obiettivo di incrementare la biodiversità e favorire l’ombreggiamento e il raffrescamento di spazi aperti e giardini urbani.

Per la selezione degli alberi da piantare, è stata posta particolare attenzione alla biodiversità e al ruolo delle piante mellifere, che forniscono una sicura fonte di cibo per gli insetti impollinatori.

Nel giardino di via dei Sospiri, nei pressi della comunità per disabili, saranno messi a dimora 30 esemplari del genere Tilia: particolarmente apprezzato per la sua fioritura profumata.

In piazza Piacenza, vicino alla scuola media, saranno piantati invece 33 esemplari di Carpinus Betulus Fastigiata: un richiamo al bosco ripariale che entra in città e ci ricorda il nostro legame con il fiume. Le api sono state anche osservate bottinare la ruggine del carpino, un fungo che cresce sulle foglie, in una simbiosi fondamentale per la salute delle colonie.

Nel giardino di piazza IV Novembre, adiacente alla scuola elementare, materna e asilo nido, saranno piantati 35 Ciliegi da fiore (Prunus Kanzan): il ciliegio richiama il Sol Levante e la storia serica della città.

“Con questo nuovo intervento, che porta a Racconigi tre nuovi boschi urbani e un contributo di 21 mila euro dalla Fondazione CRCraggiungiamo un importante traguardo: quasi 190.000 euro di finanziamenti ottenuti in tre anni per il nostro territorio e per l'ambiente. Investimenti che non si fermano a questa iniziativa, ma che comprendono anche progetti significativi come i nuovi percorsi ciclo-pedonali (Bando ministeriale Bici in comune), la riforestazione delle sponde del sentiero sul Maira, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) e l’oasi per api e insetti impollinatori. È una dimostrazione chiara che per questa Amministrazione la tutela dell’ambiente e il contrasto al cambiamento climatico sono priorità fondamentali, per garantire un futuro più verde e sostenibile per la nostra comunità -commenta il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- Ringraziamo la Fondazione CRC per il contributo e per l’attenzione costante al territorio. Alberi e percorsi di mobilità sostenibile sono investimenti per i cittadini, attuali e futuri, non costi”.

La messa a dimora degli alberi verrà effettuata indicativamente in autunno.

La spesa complessiva per il progetto è di 30.352 euro, di cui 21 mila finanziati dalla Fondazione CRC e il resto dal Comune di Racconigi.