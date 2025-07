Savigliano, ippocastani di viale del Sole in secca, il Comune: "Nulla di cui preoccuparsi"

Alberate di viale del Sole, nessun allarme. Come segnalato da alcuni cittadini, gli alberi di ippocastano nei pressi di piazza d'Armi presentano in questo periodo foglie che seccano e cadono a terra. La causa è l'aggressione dell'insetto minatore fogliare Cameraria ohridella, del fungo Guignardia (Antracnosi) e del bruciore fisiologico, che è una fisiopatia. Gli insettini non creano alcun problema all'uomo, così come la malattia non crea danni all'albero, solo temporanei e recuperabili.

Ad evidenziarlo è l'esperto Daniele Pecollo, dottore forestale ed ambientale interpellato dal Comune di Savigliano. "In passato – spiega – si eseguivano trattamenti mediante la tecnica dell'endoterapia, cioè l'iniezione nei tronchi degli alberi, mediante flebo, di prodotti antiparassitari. Per motivi come la tutela della biodiversità e della salute dei cittadini, e visto che tali patologie fogliari non danneggiano né l'albero né l'uomo, tale soluzione è stata scartata. Studi scientifici internazionali, inoltre, hanno dimostrato come l'endoterapia causi danni al sistema xilematico degli alberi, causando ferite di difficile cicatrizzazione, necrosi cambiali e interruzioni del flusso linfatico".

Dunque, nulla di cui preoccuparsi. Per gli ippocastani, ma anche per quanto riguarda peri da fiore, aceri negundi ed altre essenze colpite invece dall'Ifantria, meglio nota come “bruco americano”. Da non confondere con la Processionaria – la larva ha un aspetto simile – tale lepidottero è totalmente innocuo per l'uomo e per gli animali. In caso di forti attacchi fogliari i privati possono ricorrere a prodotti a base di Bacillus thuringiensis, ma nelle aree pubbliche non è possibile intervenire, in quanto il parassita non rappresenta un rischio sanitario.