Formazione e sicurezza: con Giobatech il lavoro è più consapevole

I corsi di formazione predisposti da Giobatech - realtà specializzata con sede a Busca, nel cuore produttivo del Cuneese - rappresentano uno strumento concreto per aiutare le aziende a rispettare le normative vigenti, garantire la sicurezza dei lavoratori e tutelarsi da sanzioni e responsabilità. Non si tratta di semplici adempimenti burocratici: una formazione corretta e aggiornata può diventare un fattore competitivo, utile per migliorare l’organizzazione interna, la produttività, la reputazione aziendale ed evitare rischi inutili nei processi lavorativi.

NUMERI CHE FANNO RIFLETTERE

Purtroppo nel primo semestre 2025 i dati dell’Osservatorio Indipendente di Bologna, riferimento che monitora gli incidenti sul lavoro dei lavoratori, anche di quelli che dispongono di un’assicurazione diversa da INAIL, sono allarmanti. In Piemonte, al 14 luglio, sono già 26 gli incidenti mortali, che diventano 38 con l’itinere, e ben 7 si sono verificati nella provincia di Cuneo. Complessivamente in Italia nel primo semestre del 2025 le morti sul lavoro superano le 800 unità. Piaga nella piaga, gli schiacciati da mezzi agricoli sono già 85.

Fonte: https://cadutisullavoro.blogspot.com/

OFFERTE FORMATIVE A CUNEO: CORSI MIRATI, RISULTATI CONCRETI

Dunque una corretta formazione e informazione diventa fondamentale per tutte le aziende, in qualsiasi settore operino. I percorsi formativi abilitanti offerti da Giobatech coprono un ampio ventaglio di esigenze aziendali, dalla sicurezza sul lavoro alla formazione antincendio, dai corsi di primo soccorso a quelli per l’utilizzo delle attrezzature da lavoro come gru, carrelli, trattori ed escavatori. Tutti i corsi di formazione, rilasciano attestato valido a livello nazionale e sono tenuti da docenti qualificati con esperienza sul campo.

ADEMPIMENTI CON PRIORITÀ

La formazione obbligatoria, spesso percepita come un adempimento, in realtà impatta direttamente anche sugli aspetti che spesso, per le aziende, rappresentano le priorità: produttività, margini, continuità operativa.

Dai responsabili Giobatech la garanzia di un approccio corretto alla formazione:

“I nostri corsi nascono da un contatto costante con le aziende del territorio: questo approccio ci permette di proporre contenuti mirati, con tempi e costi ottimizzati, che rispondono in modo efficace alle necessità operative quotidiane e sono pensati per ottimizzare testi e costi”.



DUE MODALITÀ, UN SOLO OBIETTIVO: LA TUA SICUREZZA

Al fine di ottimizzare questi aspetti, che a volte mettono in difficoltà le aziende, alcuni corsi sono disponibili in due modalità:

1) In presenza, presso la sede di Busca (CN) o a Cuneo, con sessioni interattive e pratiche;

2) Online, tramite piattaforma e-learning - FAD (disponibile solo per alcuni corsi); scegliendo questa possibilità, si dovrà sostenere in presenza solo le prove pratiche.

La formazione a distanza consente di conciliare gli impegni formativi con l’operatività aziendale, evitando fermi produttivi. Tutti i corsi online rispettano i requisiti previsti dalla normativa, prevedono tracciamento delle ore, verifica dell’apprendimento e rilascio dell’attestato. La durata dei corsi varia in base alla tipologia e agli argomenti affrontati.

A questo link è possibile trovare l’elenco dei corsi: https://www.giobatech.it/formazione

Sempre dall’organizzazione Giobatech le novità più recenti:

“Da quest’anno andremo ad implementare con corsi di formazione per Installatori linee vita uni 11900:2023 e Datori di lavoro”.

A CHI SI RIVOLGONO I CORSI?

I corsi di formazione, sono rivolti a:

Micro, piccole, medie e grandi imprese

Datori di lavoro e responsabili aziendali

Lavoratori subordinati

Collaboratori, apprendisti, stagisti

Professionisti e consulenti aziendali

CORSI DI FORMAZIONE A CUNEO: PERCHÉ SCEGLIERE GIOBATECH

Esperienza diretta sul campo

Docenti qualificati e aggiornati

Piattaforma e-learning intuitiva e certificata

Supporto personalizzato per l’individuazione dei corsi obbligatori

Assistenza post-corso e rinnovi periodici

SICUREZZA, COMPETENZA E FUTURO

Scegliere Giobatech significa affidarsi a un partner che conosce le sfide quotidiane delle aziende e offre soluzioni concrete, aggiornate e sostenibili.

La formazione non è un costo: è il primo passo verso un ambiente di lavoro più sicuro e più efficiente!

→ Scopri tutti i corsi su: www.giobatech.it/formazione