Zelensky costretto da proteste popolari e critiche internazionali a ritirare una legge

Proteste di piazza e critiche di organi internazionali e alleati occidentali hanno costretto il presidente ucraino Zelensky a bloccare una nuova legge da lui approvata. Come riporta il sito Strumenti Politici , con la norma contestata egli stesso nominerebbe il procuratore a cui dovrebbero rispondere il NABU e il SAPO, le due agenzie nazionali anti-corruzione. Ciò significa che sul loro operato vigilerà un soggetto che dipende dalla presidenza, mentre fino ad oggi hanno lavorato in modo indipendente e spesso in contrasto coi vertici di Kiev. I cittadini hanno immediatamente capito che si tratta di un sistema con cui Zelensky e i suoi fedelissimi possono evitare o insabbiare quegli scandali che hanno compromesso la reputazione del suo governo.

Ne sono consapevoli pure la Camera di Commercio Americana, che ha chiamato “deludente” questa mossa, e Transparency International, l’organizzazione che monitora la corruzione negli Stati del mondo. Ha invitato Zelensky a fermare la legge e quindi a non distruggere la struttura anti-corruzione allestita proprio per migliorare le condizioni dell’Ucraina, che soffre di un livello di corruzione ancora troppo alto per essere accolta nel consesso occidentale. Infatti la Commissaria europea per l'Allargamento UE Marta Kos ha definito la legge un “grave passo indietro” nel percorso di integrazione.

Zelensky alla fine ha fatto retromarcia, presentando una bozza di emendamento che accontenti sia la piazza che gli alleati. Il direttore del NABU però non è tranquillo. In un’intervista a Reuters ha detto infatti di temere una campagna di diffamazione e di resistenza politica per annullare l’indipendenza della sua agenzia e permettere la continuazione delle ruberie di Stato e della corruzione diffusa.

















