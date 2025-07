A Roata Canale quattro giorni di festa per San Gioacchino: tradizione, musica e buon cibo

Torna anche quest’anno la Festa Patronale di San Gioacchino, attesissimo appuntamento estivo per la frazione di Roata Canale di Cuneo, in programma da sabato 16 a martedì 19 agosto 2025. Quattro giorni all’insegna della tradizione, della musica e del divertimento per tutte le età, grazie all’impegno del Comitato Roata in Festa, con il prezioso supporto del Comune di Cuneo, delle ACLI e di tanti volontari.

Si parte sabato 16 agosto con l’Hamburger Party e una coinvolgente Serata Caraibica, perfetta per inaugurare la festa in allegria. Domenica 17 il cuore religioso della manifestazione sarà rappresentato dalla Santa Messa Solenne alle ore 10.30, seguita da un aperitivo conviviale. Nel pomeriggio spazio alla passione per i motori con il Raduno di Auto d’Epoca, mentre la sera sarà protagonista la Paella, accompagnata dalle note della musica occitana con i Lou Serpent.

Lunedì 18 sarà la volta della Serata Pizza, arricchita da un Quiz Interattivo per rendere la cena ancora più coinvolgente. Gran finale martedì 19 agosto con la Polentata delle 19.30 e, a seguire, la tradizionale Serata Liscio animata dall’Orchestra Spettacolo Marco & Deber Band, che chiuderà in bellezza i festeggiamenti.

Un sentito ringraziamento va a Don Giuseppe, parroco della frazione, per aver reso possibile la celebrazione religiosa, e a tutte le persone che da anni sostengono la festa: Franco, Beppe, gli sponsor e naturalmente i giovani del comitato organizzatore, che con passione rinnovano ogni anno lo spirito di comunità.