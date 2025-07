Vinadio ospita il campo scuola estivo degli Alpini: “Mettere il Noi prima dell’Io”

Un campo scuola estivo organizzato dall’Associazione nazionale Alpini: un’occasione per mettersi alla prova trascorrendo due settimane assieme a coetanei provenienti da tutta Italia; un’esperienza unica per ragazzi e ragazze dai 16 ai 24 anni che quest’anno sarà ospitata sulle nostre montagne: nel suggestivo Forte Albertino di Vinadio.

È toccato infatti alle sezioni cuneesi dell’Ana organizzare e ospitare il campo scuola nazionale 2025, che si terrà dal 16 al 30 agosto. A dirigerlo sarà Federico Guadalupi, un giovane ligure che ha forti collegamenti con la nostra città, avendo sposato Francesca Bruno di Maddalene;

Federico partecipa spesso agli eventi de ‘J’Amis d’ la Madlana e agli incontri del Gruppo alpini di Fossano. “Mi piacerebbe che a questo campo scuola partecipassero giovani di Fossano", dice. Ci racconta come intende proporre nel corso di questo campo estive. “Le giornate - che inizieranno con la cerimonia dell’alzabandiera, prevedono tante tipologie di attività all’aperto, e saranno imperniate su un concetto fondamentale: “Mettere il Noi prima dell’Io”.

I partecipanti potranno incontrare il mondo delle Truppe alpine in servizio, capire come operano gli Alpini di oggi e avvicinarsi ai valori degli Alpini di ieri, con racconti e visite presso i luoghi simbolo del glorioso passato delle Penne Nere. Condividere ogni attività all’interno di una squadra darà modo ad ognuno di tirare fuori il meglio di sé per il bene collettivo.

Al termine della giornata, dopo la cerimonia dell’ammainabandiera, non mancheranno momenti di svago per divertirsi, a volte commuoversi, e per consolidare lo spirito di gruppo tipico del mondo alpino. Le splendide montagne che circondano Vinadio saranno palestra di vita; sono previste numerose escursioni sui sentieri della Valle Stura accompagnati dal suono dei canti alpini.

Inoltre i partecipanti si cimentaranno in numerose attività formative e pratiche inerenti il mondo del volontariato e della Protezione Civile: simulazioni ed esercitazioni che consentiranno ad ognuno di essi di ritornare a casa arricchito umanamente, con le spalle un po’ più larghe per poter sostenere meglio il peso dello zaino del complesso mondo di oggi.