Volley, B/M, VBC Mondovì pronto al via: ecco il calendario della Serie B 2025/2026

La FIPAV ha diramato il calendario del girone A del Campionato Nazionale di Serie B maschile 2025/2026, in cui è stato inserito il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini; il calendario è ancora ufficioso, ma al più potrebbero esserci qualche minima variazione di orario o qualche modifica sul sabato/domenica per qualche società che non ha piena disponibilità del palazzetto.

I monregalesi faranno il proprio esordio davanti al pubblico amico, ospitando sabato 11 ottobre alle ore 20.30 il Caronno, poi sabato 18 ottobre saranno impegnati in trasferta alle ore 20 a Limbiate, quindi doppio impegno casalingo: sabato 25 arriverà il Novi ed il sabato successivo, il 1 novembre, toccherà al PVL Ciriè allenato dall’ ex Enrico Salvi, che fu l’ aiuto allenatore di Marco Fenoglio in A2.

L’ 8 novembre per i monregalesi è in programma la trasferta in casa del Malnate, la settimana successiva gara casalinga contro il Brugherio, poi trasferta a La Spezia, quindi gara interna contro il S. Mauro Torino. Sabato 6 Dicembre i monregalesi sono attesi dalla trasferta di Albisola, la settimana successiva a Mondovì arriva il Garlasco allenato da Davide Delmati, ex coach dell’ LPM, quindi sabato 20 dicembre ultimo impegno dell’ anno solare 2025 con la trasferta sul campo del Mozzate.

Il primo impegno dell’ anno solare 2026 è in programma sabato 10 Gennaio, quando a Mondovì arriverà il Parella Torino, poi trasferta a Saronno per l’ ultimo impegno del girone d’ andata. Sabato 7 febbraio inizia il girone di ritorno con la trasferta di Caronno, quindi il 4 aprile è in programma la pausa per le festività pasquali e sabato 9 maggio ultimo impegno di regular season con la gara interna contro il Saronno.