NUOTO / Mondiali, ottavo posto per Sara Curtis nella finale dei 100 stile libero

Sogno rimandato per Sara Curtis, che ha da poco terminato all’ottavo posto (tempo di 53,41) la finale dei 100 metri stile libero ai Mondiali di Nuoto di Singapore.

Partita in corsia 1, prima azzurra a essere entrata in finale di questa specialità, la cuneese era seconda al primo passaggio in vasca, ma ha poi subito il ritorno delle altre nuotatrici, a partire da quelle salite sul podio.

Non senza una certa emozione ha commentato la sua gara ai microfoni di RaiSport: "E’ stato un successo arrivare fin qui, un sogno che si è realizzato e che ho vissuto al meglio che potevo".

"Sui 100 stile libero – ha aggiunto – ho iniziato un percorso lungo e impegnativo, ho impiegato un anno e mezzo a scendere sotto i 54 e sono contenta così. Sicuramente qualcosa manca, ma continuerò a lavorarci su. La medaglia non era impossibile, ma qualcosa non c’era e bisogna accettarlo, fa parte della crescita. Continuerò a lavorare".

La gara è stata vinta dall'olandese Marrit Steenbergn in 52"55. Seconda l'ex iridata australiana Mollie O'Callaghan (52"67). Bronzo alla statunitense Torri Huske a 52"89, quarta l'altra olandese Van Wijk a 52"91, quinta la russa Klepikova a 52"98, sesta la francese Beryl Gastaldello a 53"30.