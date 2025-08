Addio a Paola Brondello, storica titolare del negozio di alimentari a Gaiola

Si è spenta a 68 anni nella sua casa di via Barale a Gaiola Paola Brondello, storica commerciante e titolare insieme al marito Aurelio Giraudo del negozio di alimentari.



Da qualche anno anche a causa dei peggioramenti di salute la coppia aveva ceduto la gestione dell'attività, ritirandosi a vita privata. Ma negli anni si erano fatti apprezzare per il garbo e la solarità con cui accoglievano i clienti, non trascurando la partecipazione ai tradizionali appuntamenti aggregativi. In valle Stura erano piuttosto conosciuti.



Paola e Aurelio erano uniti da molti anni sia nella vita privata che nella vita professionale e insieme hanno dato vita ai loro figli Enrico e Marco.



Ampio il cordoglio da tutta la comunità che si è stretta alla famiglia per il triste momento.



Stasera, venerdì 1 agosto, alle 17.30 sarà recitato il Rosario e domani, sabato 2 agosto, celebrato il funerale alle 15 nella chiesa parrocchiale Maria Vergine Assunta.



La accompagnano con amore il marito Aurelio, i figli Enrico con Francesca, e Marco, gli adorati nipoti Sara e Pietro, unitamente alla cognata Fiorentina e alla consuocera Giacomina, oltre a tutti gli altri parenti.