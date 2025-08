Cuneo–Cagliari, voli “fantasma” per l’inverno? Da novembre nessuna prenotazione disponibile

Da giorni una nostra lettrice tenta invano di prenotare un volo invernale tra Cuneo Levaldigi e Cagliari, ma senza successo. Sul sito di Ryanair, compagnia che da anni collega lo scalo piemontese alla Sardegna con due voli settimanali, lunedì (partenza ore 16:05) e venerdì (15:15), le prenotazioni risultano disponibili solo fino al 30 ottobre 2025. Dopodiché, nessuna opzione compare nel sistema, se non per una breve parentesi tra il 23 e il 30 dicembre, in concomitanza con le festività natalizie.

Il dubbio, a questo punto, è lecito: si tratta di una semplice mancanza di aggiornamento del sistema legata alla futura programmazione dell’orario invernale, il cosiddetto “Winter”, che per Ryanair entrerà in vigore dal 3 novembre 2025, oppure il collegamento è stato cancellato? A oggi non c’è alcuna comunicazione ufficiale in merito.

Abbiamo tentato di contattare l’aeroporto di Cuneo, ma al centralino risponde solo una segreteria telefonica automatica, senza possibilità di parlare con un operatore. Nessuna risposta nemmeno da Ryanair, che non ha fornito chiarimenti sul destino del collegamento con Cagliari per i mesi successivi.

A preoccupare ulteriormente è il fatto che, dal 1° gennaio 2026 in poi, il collegamento sembra sparire completamente dal sistema di prenotazione.

In attesa di risposte ufficiali, resta l’interrogativo: il volo Cuneo–Cagliari è solo “congelato” in attesa di conferma, oppure destinato a sparire dai radar?