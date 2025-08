Il Comune di Savigliano ha un nuovo sito internet. Il portale – più moderno, adeguato alle ultime normative e con la possibilità di effettuare numerosi servizi online – è entrato in funzione in questi giorni.

Il restyling del sito web è stato possibile grazie ad un finanziamento da 280.932 euro ottenuto dal Municipio nell'ambito di un bando Pnrr finalizzato al miglioramento dell'esperienza del cittadino nei servizi pubblici.

Il nuovo portale istituzionale fornirà all'utente alcuni servizi online, come ad esempio la richiesta di accesso agli atti, il permesso di occupazione suolo pubblico o la pubblicazione di matrimonio.

"Il nuovo sito è entrato in funzione in questi giorni – spiega Filippo Mulassano, assessore con deleghe all'innovazione e alla transizione digitale – ed ora siamo, ovviamente, nella necessaria ed inevitabile fase di rodaggio. Tramite il lavoro degli uffici preposti, che ringraziamo, verranno gradualmente implementate tutte le funzioni disponibili, per arrivare in brevissimo tempo completamente a regime. Com'era nelle intenzioni del bando Pnrr, siamo convinti che il nuovo portale semplificherà la vita degli utenti e permetterà un più facile rapporto con la macchina comunale".