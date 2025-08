Liliana Allena eletta nella Giunta della Camera di Commercio di Cuneo

Si è svolta giovedì 31 luglio la prima riunione del rinnovato Consiglio della Camera di Commercio di Cuneo, che ha provveduto ad eleggere - a scrutinio segreto - la nuova Giunta camerale, di cui farà parte anche l’albese Liliana Allena.

La Giunta della CCIAA di Cuneo – guidata dal presidente Luca Crosetto - risulta quindi così composta: Danilo Rinaudo (settore commercio), Egle Sebaste (industria), Enrico Nada (agricoltura), Francesca Nota (artigianato), Mariano Costamagna (servizi alle imprese), Valter Lannutti (trasporti) e Liliana Allena (turismo).

Liliana Allena, espressa dall’Associazione Commercianti Albesi, porta con sé un bagaglio di esperienza ultra ventennale, dapprima in ambito ATL Langhe Monferrato Roero e successivamente alla guida dell'Ente Fiera di Alba, di cui è stata presidente per dieci anni: in questo periodo ha saputo consolidare e valorizzare uno degli eventi più prestigiosi e rappresentativi del territorio piemontese e nazionale.

"Mi impegnerò a onorare questo nuovo ruolo al servizio della provincia di Cuneo – dichiara Liliana Allena –, mettendo a frutto l’esperienza che ho avuto l’opportunità di maturare nel turismo e nei grandi eventi albesi. Il settore presenta ancora potenzialità di crescita e lavoreremo insieme per conseguire nuovi successi".

"La nomina di Liliana Allena rappresenta un riconoscimento importante per tutto il territorio albese – hanno dichiarato per ACA il presidente Giuliano Viglione e il direttore Fabrizio Pace -. Il suo profilo professionale di rilievo la rende una figura di riferimento per l'intero comparto economico e turistico locale. Una presenza ai vertici della Camera di Commercio che garantirà una voce autorevole al mondo del turismo, rafforzando le sinergie istituzionali fondamentali per la competitività del territorio".