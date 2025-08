Mondovì, senso unico alternato in via Vasco per lavori. Divieto di transito il 5 agosto

Via Vasco

Dal 4 al 22 agosto sarà istituito il senso unico alternato in via Vasco a Mondovì Piazza, nel tratto compreso tra l’ingresso del complesso “La Madonnina” e via Grassi di Santa Cristina.

Il senso unico sarà regolamentato da un impianto semaforico, dalle ore 8 alle ore 19 di ogni giorno, ad eccezione di sabato e festivi

Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carboneri e il civico 27, sarà poi istituito il divieto di transito il 5 agosto, dalle 8:00 sino al termine dei lavori, previsto per le ore 12 del giorno stesso.

Gli interventi si rendono necessari per consentire i lavori da parte di E- Distribuzione Spa e Mondoacqua.