E’ di un ferito in condizioni apparentemente non gravi il bilancio dell’incidente verificatosi in mattinata sul tratto della Strada Provinciale 243 compreso tra Morozzo e San Biagio di Mondovì.

Qui un’auto è uscita autonomamente di strada.

Il conducente è stato soccorso dai sanitari del servizio regionale di emergenza 118, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco di Mondovì e ai Carabinieri.