Incendio sterpaglie a San Lorenzo di Valdieri, operazioni di spegnimento in fase conclusiva [FOTO]

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15.00, è divampato un incendio nella zona di San Lorenzo di Valdieri, nei prati sottostanti la Strada Provinciale, con un fronte di fiamme che ha rapidamente raggiunto i 200/300 metri. L'incendio, che ha coinvolto sterpaglie secche a ridosso di un'area boschiva vicino al fiume, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, con la squadra della prima partenza di Cuneo e dell'autobotte in supporto, oltre all’allertamento delle squadre AIB di Borgo San Dalmazzo.

A lanciare l’allarme è stato un residente della zona. Le cause dell’incendio restano ancora sconosciute.

Complicazioni nelle comunicazioni sono state segnalate fin da subito a causa della scarsa copertura radio, rendendo più complesse le operazioni di coordinamento tra le squadre di terra e i mezzi boschivi intervenuti per evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente nel vicino bosco.

Sono in fase di ultimazione le operazioni, contenuta la zona interessata, è attualmente in corso la bonifica. Sul posto, per la gestione logistica e il coordinamento, erano presenti anche i consiglieri comunali Davide Tonello e Michele Panero.

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento ai residenti, ai Vigili del Fuoco, alle forze dell’ordine, alle Guardie Parco dell'Ente di gestione Aree Protette Alpi Marittime, a tutte le squadre AIB intervenute per la prontezza e l’efficacia dimostrata nell’intervento.

"Grazie alla tempestività, l’incendio è stato circoscritto prima che potesse propagarsi. Ci auguriamo non si verifichi un ritorno di fiamma. Cogliamo, inoltre, quest'occasione per ribadire l'orgoglio di aver attivato una convenzione tra i Comuni di Valdieri, Entracque e Roaschia con il Parco e l'Aib oer una maggiore sicurezza e tutela del nostro territorio".