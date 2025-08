Merlo Spa acquisisce le quote della Merlo Deutschland GmbH raggiungendo il 100% della proprietà della filiale tedesca

Le quote della Merlo Deutschland Gmbh, precedentemente di proprietà della famiglia Clewing, titolare della Heinrichs Holding GmbH, sono state acquisite da Merlo S.p.A., segnando un'evoluzione naturale nella lunga e solida collaborazione tra le due famiglie.

Dopo 33 anni di successi condivisi, per l’azienda cuneese si apre una nuova fase che consolida l’impegno di Merlo sul mercato tedesco: “Questa scelta si inserisce nel solco di una storia fatta di fiducia, valori comuni e visione condivisa, garantendo piena continuità operativa – ha dichiarato Paolo Merlo, ceo del Gruppo Merlo –. Con Henrich Clewing condivido la convinzione che questo nuovo assetto consentirà di valorizzare al meglio le potenzialità dell’azienda, rafforzando la presenza del brand e assicurando crescita e successo nel lungo periodo”.

In un’ottica di continuità e rinnovamento, la famiglia Clewing ha scelto di affidare a Merlo SpA la piena proprietà della filiale, mantenendo al tempo stesso un ruolo operativo all’interno dell’organizzazione. Henrich Clewing continuerà infatti a guidare Merlo Deutschland GmbH nel ruolo di Amministratore Delegato, supportato da un team di 50 collaboratori altamente qualificati e motivati. In questo contesto, l’acquisizione completa della filiale tedesca da parte di Merlo SpArappresenta un’evoluzione naturale e strategica, pensata per rafforzare ulteriormente la presenza del Gruppo Merlo in Germania e consolidare il rapporto con clienti e partner locali.

Grazie a questa nuova configurazione, Merlo potrà seguire il mercato tedesco in maniera ancora più diretta e vicina, garantendo ai clienti un supporto sempre più personalizzato, tempestivo ed efficace. Un passo che valorizza il lavoro svolto finora e che punta a elevare ulteriormente gli standard di qualità, affidabilità e servizio che da oltre trent’anni caratterizzano l’attività di Merlo in Germania.