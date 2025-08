Cinema sotto le stelle al Monastero di San Biagio: arriva "Cercando Enrico" con l'ospite d’onore Livia Turco

Mercoledì 6 agosto, il suggestivo Monastero di San Biagio si trasformerà in una sala cinematografica a cielo aperto per ospitare una delle serate più significative dell’estate culturale 2025. Alle ore 21:30, con ingresso gratuito (apertura porte dalle 20:30), verrà proiettato il film-documentario "Cercando Enrico", diretto da Remo Schellino, un viaggio personale e collettivo alla riscoperta della figura di Enrico Berlinguer, a quarant’anni dalla sua scomparsa.

A rendere ancora più speciale la serata sarà la partecipazione straordinaria di Livia Turco, già ministra e oggi presidente della Fondazione Nilde Iotti, da sempre impegnata nella valorizzazione della memoria democratica e del pensiero politico progressista. La sua presenza offrirà al pubblico un’occasione unica di riflessione e confronto attorno alla figura di uno dei protagonisti più amati della storia politica italiana del Novecento.

Cercando Enrico non è solo un omaggio a Berlinguer, ma una vera e propria ricerca viva, un racconto intimo e politico costruito attraverso materiali d’archivio, riflessioni personali e testimonianze d’eccezione, tra cui quelle di Monsignor Luigi Bettazzi, Chiara Gribaudo, Gavino Sanna, Ugo Sturlese e molte altre voci autorevoli. Il film si

arricchisce inoltre delle musiche evocative di Stefano “Cisco” Bellotti, con brani che accompagnano lo spettatore in un percorso di memoria, impegno e visione.



Il documentario, realizzato in collaborazione con Giorgio Blanco e sostenuto dagli archivi delle Fondazioni Berlinguer, Gramsci e dall’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, interroga con forza il nostro presente, riportando al centro il pensiero di Berlinguer e la sua idea di una politica alta, giusta, partecipata.



Venite a godervi questa speciale proiezione sotto le stelle, accompagnata da una buona birra artigianale del Monastero e patatine fritte: piccoli gesti di convivialità per un evento che unisce cultura, memoria e piacere dello stare insieme. Un appuntamento da non perdere per chi crede ancora in una buona politica, per chi vuole ascoltare, capire, ricordare. Per chi desidera lasciarsi ispirare, sotto il cielo di agosto, dalle parole, dai volti e dai sogni che hanno fatto la storia.