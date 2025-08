Il tour della Controvento Nomadi Tribute Band fa tappa a Garessio

Non è estate senza il ritmo della musica. La Controvento Nomadi Tribute Band è pronta ad infiammare anche la piazza di Garessio con il live in programma martedì 12 agosto, dalle ore 21, presso l’area manifestazioni Proloco (ex maneggio).

Formazione al gran completo con Andrea Biglieri (voce), Simone Baudino (batteria), Demetra Bertino (violino), Giuliano Mazza (chitarra), Elena Crolle (tastiera) e Paolo Branca (basso).

Il repertorio è una garanzia, sinonimo di spettacolo da non perdere per gli amanti della musica che ha fatto storia in Italia. Lo sanno bene i tanti fan che seguono i Controvento ovunque e comunque per tanti buoni motivi.

In ogni concerto della band si respira l’aria di un forte impegno sociale, si annulla l’individualismo e si diventa immediatamente tutti parte di un rito collettivo, che permette la nascita di nuove amicizie, talvolta durature e impossibili da rompere. Cantare per credere.