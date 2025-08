In scena un nuovo spettacolo delle "Coraggiose Vernantine"

“Un giallo in bianco e nero”: è il titolo del nuovo spettacolo delle “Coraggiose Vernantine”, che debutterà martedì 5 agosto alle ore 21 presso il teatro Ex Confraternita di Vernante, nell’ambito del programma dei festeggiamenti dell’Assunta. La compagnia teatrale, tutta al femminile, porterà in scena una commedia in due atti: la serata sarà ad ingresso libero.

Sul palco le attrici Antonella Corsini, Simona Giordano, Maria Agnese Dalmasso, Camilla Dalmasso, Renata Vallauri, Anna Tardivo, Paola Romana e Lella Vallauri, assistite dalla suggeritrice Patrizia Landra.