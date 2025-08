"Limone Piemonte tra passato e presente", domani l'inaugurazione e la presentazione del progetto di valorizzazione delle tradizioni montane

Da sabato 2 a domenica 31 agosto la sala espositiva del Grand Palais Excelsior di Limone Piemonte, in via Roma, 11, ospita la mostra "Limone Piemonte tra passato e presente". Un viaggio attraverso manifesti storici, immagini, disegni e ricordi a ingresso libero.



“La mostra non è estemporanea, ma si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione della tradizione e del folklore di Limone Piemonte negli anni”. Spiega Beppe Carlevaris, ex presidente di Visit Piemonte, che da oltre trent'anni vive nel comune ed è molto appassionato di tradizioni delle località montane, da riscoprire e promuovere.



Da sempre legato al mondo della promozione turistica ha ideato il progetto contenitore di iniziative con il contributo del Comune di Limone, della Fondazione Crc e dell'Atl del Cuneese. “In tutte le valli dell'arco alpino - ha continuato Carlevaris - ci sono tradizioni di lunga data, il mio sogno è poter allargare il progetto anche ad altre località montane, che sono un pozzo di storia, di culture e di testimonianze. Il progetto, ambizioso, intende dare consapevolezza ai residenti del patrimonio storico che posseggono, mentre la mostra, che è solamente una parte di esso, è rivolta sia ai turisti che ai residenti per mantenere vive le radici.

Lo scopo ultimo è quello di arrestare lo spopolamento della montagna e incentivare la residenzialità con azioni mirate e sostenibili economicamente. Tra le aree di sviluppo per la valorizzazione rientrano le ricette e la cucina montana, ma anche i racconti delle storie eroiche che risiedono in montagna, da prendere ad esempio per superare le criticità.



Con la mostra a Limone Piemonte, intendiamo avviare la sperimentazione del progetto prima di estenderlo ad altre località”.



La mostra farà compiere un viaggio nel passato fino ad oggi. Saranno esposti manifesti storici come quelli che promuovevano la galleria ferroviaria del Tenda di fine '800, per proseguire con dipinti ad acquerelli e altri manifesti di promozione dello sci, del tennis, delle feste della Abaya, le feste di paese, il carnevale storico fino alle fotografie stilizzate contemporanee e il manifesto della Vuelta di Spagna, che arriverà a Limone il prossimo 24 agosto con la seconda tappa tutta cuneese.



Il progetto prevede inoltre la catalogazione e successiva digitalizzazione di tutto il materiale raccolto, di foto, video e audio per essere riproposto su un portale con apposito sito e conservarne la memoria.