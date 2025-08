Monterosso Grana, San Pietro si veste a festa tra "Babaciu", acrobazie e memoria

Il 3 agosto, San Pietro, frazione di Monterosso Grana, torna a riempirsi di colori, suoni e volti per la tradizionale festa che anima il paese. Decine di nuovi Babaciu, le iconiche figure in paglia che da anni popolano il borgo, saranno collocate in nuove postazioni, trasformando le vie in un percorso creativo e surreale.

La giornata si apre alle 10 con la messa, accompagnata dalla banda musicale, seguita nel pomeriggio da un mercatino artigianale, un’esibizione di parkour e uno spettacolare show di acrobazie aeree che promette di incantare grandi e piccoli.

Alle 19, l’area bocciofila ospiterà la cena comunitaria a base di pasta e panini, momento conviviale che precede uno degli appuntamenti più attesi: alle 21, la proiezione del documentario di Andrea Fantino dedicato a don Romano Fiandra, figura storica del territorio, con la partecipazione di Fredo Valla, regista e sceneggiatore.