"Tesori dal Forte”: una caccia al tesoro urbana per promuovere il Forte di Vinadio

Martedì 5 agosto, solo per un giorno, a Cuneo la Fondazione Artea e il Forte di Vinadio organizzano “Tesori dal Forte”, una caccia al tesoro urbana pensata per promuovere il Temporary Shop del Forte e far conoscere i prodotti degli artigiani coinvolti.

L’iniziativa coinvolgerà attivamente i cittadini attraverso Instagram Stories e si svolgerà per le vie del capoluogo con alcuni pacchetti che verranno nascosti in diversi punti culturali, storici e commerciali.

Come funziona: gli utenti seguono le stories del profilo IG @fortedivinadio e il 5 agosto verranno pubblicati sulle stories gli indizi su dove cercare i pacchetti. Chi trova un pacchetto è invitato a condividerlo con una storia su Instagram taggando il profilo @fortedivinadio. Dentro ogni pacchetto c’è un prodotto artigianale, un voucher per un ingresso ridotto alla visita al Forte, e un invito a scoprire il resto direttamente al Temporary Shop.

L’attività si ispira al trend social del “cash drop”, ma in versione artigianale e culturale. L’iniziativa è del tutto gratuita, non è un concorso a premi, e punta a valorizzare l’artigianato locale in modo creativo, partecipativo e coinvolgente, stimolando user generated content, visibilità sul territorio e nuovi flussi di visita al Forte di Vinadio.