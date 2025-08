CICLISMO / Alla scoperta della giovane promessa saviglianese Nicole Bracco

Nicole Bracco, classe 2011, è nata e cresciuta a Savigliano, città in cui ha mosso i primi passi nel mondo del ciclismo nell’Ardens Cycling Team. Attualmente corre per la squadra brianzola SC Cesano Maderno.

La giovane cuneese ha finito a giugno la terza media, frequentata presso l’Istituto "Schiaparelli”, e si appresta a iniziare il corso per geometri dell'Istituto “Arimondi-Eula”. Fuori dal mondo sportivo le piace molto uscire con gli amici ed è appassionata di disegno e musica.

La saviglianese si distingue per la sua determinazione, grinta e intelligenza tattica. In questo 2025 ha già vinto 16 corse, a cui si aggiungono due secondi posti. Finora si è imposta in tutto il centro-nord Italia: tra le gare più importanti si segnalano il Campionato Regionale, la Pasqualando Donne e il recente 3° Memorial "Claudia Baldo".

Inoltre, lo scorso 5 luglio, Nicole ha vinto il Campionato Italiano nella categoria Donne Esordienti 2° anno, a Gorizia (Friuli Venezia Giulia). In questo ultimo mese, ha anche vinto due titoli Regionali su pista (Omnium e Velocità). Infine mercoledì 30 luglio si è laureata vice-campionessa nazionale nella specialità velocità al Velodromo "Enzo Sacchi" di Firenze (nella foto sotto la premiazione).

A metà stagione ha già migliorato il suo rullino di marcia del 2024, annata conclusa con 15 successi, 7 piazze d’onore (tra cui l’argento agli Italiani Donne Esordienti 1° anno a Lucca) e 3 terzi posti.

Nicole, come stai vivendo questa tua rapida crescita nel mondo del ciclismo?

“La mia è una crescita inaspettata. Prima di passare Esordiente ero nella categoria G6 (ragazzi di 12 anni) e in quel periodo non pensavo che avrei fatto così bene. Sono felice dei risultati che sto ottenendo, ma allo stesso tempo riconosco che è abbastanza tosta seguire questi ritmi perché durante l’anno stacchiamo pochissime volte. Approfitto per ringraziare la mia attuale squadra, SC Cesano Maderno, che mi supporta sempre, ma anche l’Ardens Cycling Team di Savigliano, che mi ha accolto da Giovanissima. Inoltre ringrazio moltissimo i miei genitori, mamma Chiara e papà Davide, che mi supportano in questa mia passione per la bici”.

Quale dei tanti risultati che hai ottenuto ti sta più a cuore e che obiettivi hai per il prosieguo della stagione?

“Personalmente sono legata al titolo di Campionessa Italiana su strada che ho ottenuto a inizio luglio. In questa seconda parte di stagione il calendario è ricco di appuntamenti: tengo molto alla Cesano-Ghisallo, che è la corsa di casa per la mia società. Inoltre vorrei fare bene alla Coppa di Sera, che si svolgerà a settembre, perché l’anno scorso sono arrivata seconda e quindi voglio la rivincita. Il mio obiettivo è vincere ancora possibilmente qualche gara o comunque piazzarmi tra le prime dieci”.

Infine, hai un’atleta di riferimento? Qual è il tuo sogno in ambito sportivo?

“Tra le donne mi piace Elisa Balsamo, che è cuneese come me, mentre al maschile stimo parecchio il belga Remco Evenepoel. Di questi due fuoriclasse ammiro molto la loro grinta e il fatto che non si abbattono mai dopo le cadute, anzi, tornano sempre più forti di prima. Il mio sogno è sicuramente diventare professionista ed entrare in una squadra World Tour; poi vorrei partecipare alle Olimpiadi e perché no… magari vincerle!”.