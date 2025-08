Gran Premio Dentis a Sant’Albano Stura: Il grande ciclismo giovanile illumina la notte del 31 luglio

Il grande ciclismo agonistico ha fatto tappa a Sant’Albano Stura giovedì 31 luglio con la gara “tipo pista” in notturna Gran Premio Dentis, organizzata dalla storica società Velo Club Esperia Piasco, che da oltre 50 anni promuove l’attività ciclistica a 360 gradi.

Un appuntamento ormai consolidato nel calendario ciclistico piemontese che, quest’anno, ha raggiunto livelli nazionali con un tocco di internazionalità: presenti al via, infatti, oltre 100 atleti provenienti da tutto il Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, oltre a due formazioni provenienti dalla Puglia; inoltre, ad impreziosire il parterre di partecipanti, la presenta di un atleta del Giappone, in Italia per una tournée di gare estive.

Partenza alle 18 con i ragazzini della categoria G4 (10 anni) che ha visto la vittoria di Emanuele Carrea (I Cinghiali evo) sui liguri Brian Brusco e Thomas Paba (Contraband). In campo femminile successo della monregalese Nicole Castellino (Gabetti-Ardens) davanti alla valdostana Elodie Brunet (Orange Bike Team) e alla cuneese Bianca Cianci (Esperia Piasco).

Nella G5 vittoria di Leonardo Maran (Alba Bra Langhe Roero) su Julien Marchi (Orange Bike Team) e Vittorio Casale Alloa (Gabetti-Ardens). Tra le femmine successo in casa per Sofia Felici (Esperia Piasco) seguita dalle sorelle Francesca e Agata Rejnaud (Gabetti-Ardens).

Il ligure Alessandro Barbero (Contraband) si è imposto tra i G6 precedendo Gioele Ramondetti (Alba Bra Langhe Roero) ed il torinese Manuel Bisterzo (Rostese). Nella G6 femminile vittoria di Ester Colombino (Quiliano) sulla pianfeiese Marina Zavattero (Gabetti-Ardens).

Vittoria ligure anche negli Esordienti1 con Mattia Di Domenico (Quiliano) che precede il fossanese Jacopo Altare (Vigor) ed il compagno di squadra Edoardo Canu. Negli Esordienti2 vittoria del novese Nicolò Maglietti (I Cinghiali evo) già tricolore nel ciclocross, che precede Simone Zunino (Quiliano) ed il lombardo Emanuele Matteo Patruno (Orinese).

Doppio successo valdostano tra gli Allievi: i campo femminile esulta Amelie Cerise (Orange Bike Team), mentre tra i maschi vince il compagno di team Michel Careri, che ha prevalso in un intenso duello a suon di sprint al fotofinish con il pugliese Giuseppe Tatoli (Fusion Bike); completa il podio il beniamino di casa Gianmaria Mollo (Esperia Piasco).

Infine la gara Junior, con il dominio assoluto del UC Piasco, che ha monopolizzato l’ordine d’arrivo, con la vittoria di Alessandro Micolucci davanti al compagno Alessandro Viola; la coppia ha attaccato poco dopo il via, viaggiando per tutta la gara con circa 45” di vantaggio sul gruppo, dal quale è uscito nel finale il cuneese Francesco Belmondo a completare il trionfo della squadra presieduta dal pianfeiese Diego Garelli.

Un grande successo organizzativo per l’Esperia Piasco del presidente Bruno Salvatico, che ha diretto le premiazioni alle quali ha presenziato Corrado Dentis, che da anni sostiene questa manifestazione, e l’amministrazione comunale di Sant’Albano Stura.